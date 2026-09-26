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智利法官查命案 揭家族百年祕密：曾祖母是國家首位女死刑犯

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智利刑事法官迪亞斯－穆紐斯（中）與她的作品《Corina: una mujer,...
智利刑事法官迪亞斯－穆紐斯（中）與她的作品《Corina: una mujer, no un crimen》。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

智利刑事法官迪亞斯－穆紐斯查案時意外發現，自己被隱瞞百年的曾祖母羅哈斯曾涉殺夫案並遭判死刑，遂以此寫書反思當年司法與社會對女性的偏見。

智利一名刑事法官直到53歲，才意外發現被家族隱瞞逾百年的命案真相：曾被判死刑、被稱為智利首位遭判死刑女性的羅哈斯，竟是她的曾祖母。

綜合智利各家媒體報導，刑事法官迪亞斯－穆紐斯（Andrea Díaz-Muñoz）2020年偶然在智利司法機構新聞節目看到一宗百年前命案，聽到死者姓名與自己一致時，懷疑可能有親屬關係。她隨後詢問家人，並查閱司法檔案與當年新聞資料，確認被判死刑的「科琳娜 羅哈斯」（Corina Rojas）就是自己的曾祖母。

1916年1月21日，羅哈斯28歲，育有4名子女；丈夫是比她年長36歲的富裕農場主與地主。史料顯示，羅哈斯15歲時就在父母安排下，嫁給當時51歲的丈夫。

案發當晚，羅哈斯安排親友、警察及商人在聖地牙哥住家聚餐打牌，男子杜阿爾特（Alberto Duarte）則躲在天鵝絨窗簾後。丈夫入睡後，杜阿爾特持刀刺向其胸口，將他殺害。調查後認定，羅哈斯出錢雇用殺手，而且早在前一年就曾企圖毒殺丈夫。

案件後續又牽扯出羅哈斯的鋼琴教師兼情人甘達里亞斯（José Justino Gandarillas），婚外情成為當時媒體與法院關注焦點。羅哈斯最終因策畫殺夫遭判死刑，成為智利史上首位被判死刑的女性。她在女子感化院關押約2年，一度面臨槍決，最終於1918年11月19日獲時任總統桑富恩特斯（Juan Luis Sanfuentes）特赦。

迪亞斯－穆紐斯花了6年研究家族往事，並將故事寫成《Corina: una mujer, no un crimen》，意為《科琳娜：一個女人，而不是一樁罪行》。她強調，寫書並非為曾祖母脫罪，而是希望重新理解這名20世紀初、15歲便被安排結婚的女性所經歷的一切。

她研究當年判決後認為，曾祖母承受的道德審判遠超過案件本身。當時法官因她有婚外情，拒絕給予原本可能適用的減刑因素，即使她並未因通姦罪遭起訴或判刑。她認為，這反映當時司法與社會對女性存在不同標準。

迪亞斯－穆紐斯在書中寫道，她過去曾把羅哈斯想像成「一個殘酷而無情的女人」。她說：「如果同樣的事件發生在今天，結果會大不相同。她會被傾聽，人們只會根據她所做的事審判她，而不會像當年那樣由社會審判她。」

她也查閱當年媒體報導指出，曾祖母被捕後，「記者便一致認定她有罪，沒有人關心她曾遭丈夫虐待」，也沒有人關心丈夫如何忽視她及對她不忠。「丈夫婚外生子，這令她備受折磨」。

這起案件的轟動也影響智利電影史，催生首部長片《死亡的紙牌》。迪亞斯－穆紐斯表示，製片方當年希望電影上映日與判決公布日同一天；片名中的「紙牌」，正是指羅哈斯在案發當晚安排的牌局。

精華 FAQ

  • 她在2020年看見智利司法機構節目介紹百年前命案，聽到死者姓名與自己家族一致，便開始詢問親人並查閱司法檔案，最後確認被判死刑的羅哈斯就是曾祖母。

  • 史料指她出錢雇用杜阿爾特刺殺丈夫，且疑似前一年就曾企圖毒殺對方，因此被判死刑，成為智利首位遭判死刑的女性，後來才獲總統特赦。

  • 她指出，羅哈斯遭受的道德審判遠超過罪行本身，法官還因其婚外情拒絕減刑；媒體與法院也忽視她疑似遭虐待、丈夫不忠等背景，只一面倒認定她有罪。

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