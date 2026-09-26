挪威女登世界第二高峰 遭指遺棄垂死挑夫 英紀錄片揭「曾施救1.5小時」

挪威女登山家哈里拉（左）2023年與雪巴人拍檔Tenjen Sherpa在92天內完成14座海拔8000公尺以上高峰，創下新世界紀錄。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 挪威登山家哈里拉在2023年攀登K2時捲入哈桑墜落救援爭議，英國紀錄片曝光團隊曾持續施救約1.5小時，並澄清並未棄其不顧。

挪威 女登山家哈里拉（Kristin Harila）2023年攀登世界第二高峰K2（喬戈里峰、海拔8611公尺）時，目睹27歲巴基斯坦 挑夫哈桑（Muhammad Hassan）墜落。事發後，哈里拉等人曾嘗試救援，但最終未能救回哈桑。英國天空電視（Sky TV）最新紀錄片《Savage Mountain》公開更多畫面，還原這場高海拔救援行動。

哈里拉2023年與雪巴人拍檔Tenjen Lama Sherpa在92天內完成14座海拔8000公尺以上高峰，創下新世界紀錄。惟在最後一座K2峰攀登期間，哈桑不幸從山脊跌落。事後一段影片曝光，畫面顯示哈里拉及登山團隊從奄奄一息的哈桑身旁經過，因而遭網友批評「見死不救」。

《Savage Mountain》記錄，哈里拉團隊在海拔近8230公尺、距離峰頂約609公尺處，發現哈桑倒掛在雪山斜坡上。哈里拉表示，哈桑身上的繩子出現問題，團隊使用新繩將他固定，並提供氧氣和熱水，但仍無法把他移至安全位置。

救援過程中，登山者嘗試固定冰螺絲時，甚至一度從陡峭斜坡滑倒。Tenjen Lama Sherpa說，當時現場是一大片陡坡，覆蓋非常滑的藍冰，情況十分危險。他以繩索與約10人連結，靠近哈桑後將他抱起並握住他的手。

哈里拉表示，團隊擔心發生雪崩，不願在事發地點附近久留，因此她與Tenjen決定繼續攀登，並留下紀錄片攝影師Gabriel Tarso照顧哈桑。直到另一名隊員通知Tarso離開，認為哈桑已不可能生還。

Tarso回憶，哈桑被發現時已「完全凍僵」，身上沒有氧氣、手套或羽絨服。他說：「我試圖給他取暖，幫他活動手指，給他喝熱水。我盡力讓他舒服些。」

面對網路指控，哈里拉反駁稱「完全是無稽之談」，並說：「我們花了整整一個半小時試圖把他扶起來，我的攝影師又留下來照顧他一個小時。我們始終沒有留他獨自一人。」

據《紐約郵報》報導，哈桑遺體最終於3天後被發現。後續調查披露，哈桑受僱的探險公司未妥善檢查其裝備，遭勒令停業兩年。