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「進學校就須露臉」 義大利總理擬禁穿罩袍、面紗 設外籍生上限

中央社
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義大利準備禁止在校園內穿著全罩面紗；圖為以色列占領的約旦河西岸，一名戴著「尼卡布...
義大利準備禁止在校園內穿著全罩面紗；圖為以色列占領的約旦河西岸，一名戴著「尼卡布」的婦人。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

義大利總理梅洛尼宣布，政府擬禁止校園內穿戴罩袍與全罩面紗，並考慮限制每班外籍學生比例，同時要求難融入者家長學義大利語。

義大利總理梅洛尼日前在所屬政黨舉辦的青年活動上展現右翼立場，表示義大利正準備禁止在校園內穿著罩袍、全罩面紗等服飾，並訂定每班外籍學生人數上限。

綜合路透社與法新社報導，位於地中海中心的義大利，是歐洲最容易受到移民湧入衝擊的國家之一，移民議題因而成為義大利政壇的燙手山芋，也是歷屆政府面臨的一大挑戰。

移民融入議題，在義大利政壇與社會中始終爭議不斷，尤其是來自穆斯林人口居多國家的移民；無論在宗教象徵、文化融合、公民權規範及移民政策等議題上，經常引發大眾輿論的兩極對立。

梅洛尼（Giorgia Meloni）在所屬「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）青年黨部年度大會上表示：「一項明訂每班外籍學生人數上限的法案即將送進內閣會議審議，同時要求明顯難以融入校園體系的外籍生家長，須學習義大利語，並禁止在校園內穿戴罩袍『布卡』（burqa）與全罩面紗『尼卡布』（niqab）。」

義大利準備禁止在校園內穿著罩袍；圖為阿富汗幾名女性穿著「布卡」走過一處市場。（歐...
義大利準備禁止在校園內穿著罩袍；圖為阿富汗幾名女性穿著「布卡」走過一處市場。（歐新社）

她進一步指出：「如果一個班級裡只有一個孩子聽不懂義大利語，在同學和老師的協助下，這個孩子很有機會迅速學會這門語言並融入群體；然而，如果聽不懂語言的孩子人數太多，甚至占了多數，那就不再是融合，而是放任與忽視。」

梅洛尼未具體說明每班外籍生人數上限將如何訂定。根據移民研究基金會ISMU統計，非義大利籍學生約占義大利在校生總數的11.6%，相當於每100名學生中，就有近12名外籍生。

梅洛尼說：「大家進學校就必須露出臉；在義大利，任何人都不能以真正或想像中的傳統為由，決定一名年輕女性必須把自己遮起來。」

精華 FAQ

  • 她表示，政府將推動禁止在校園內穿著罩袍與全罩面紗，並研議每班外籍學生人數上限，另要求難以融入的外籍生家長學習義大利語。

  • 梅洛尼認為，若班上只有少數不懂義大利語的學生，能在師生協助下快速融入；但若不懂語言者太多，融合就會變成放任與忽視，影響校園整合。

  • 義大利位於地中海中心，長期承受移民湧入壓力，移民與穆斯林相關融入議題在政壇和社會都很敏感，常引發宗教、文化與公民規範上的激烈爭論。

梅洛尼 義大利 移民

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