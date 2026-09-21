我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憂水電環境衝擊 洛杉磯郡部分地區擬禁超大型資料中心

花旗預見AI將掀企業補漏洞潮 微軟：別拿中國當拒設安全規範的擋箭牌

百萬人看她被分手竟是業配 她靠「用戶生成內容」月賺6000美元 恐違規

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
素人拍攝看似分享生活的影片替品牌宣傳，收費後卻經常不標示廣告，恐違反平台與美國監...
素人拍攝看似分享生活的影片替品牌宣傳，收費後卻經常不標示廣告，恐違反平台與美國監管規定。（路透）

一名女子在TikTok影片中，看著交往對象傳來的長篇分手訊息，隨後使用Aqua Voice應用程式，以語音輸入回覆。短短11秒的影片吸引逾100萬人觀看。但點進帳號就會發現，她反覆因不同理由「被分手」，每次回覆都用同款App。

華爾街日報報導，拍片的Ceci Beck當時與未婚夫感情穩定，並非真的失戀。她收取逾800美元經營一個專為Aqua Voice宣傳的帳號。

她說，自己靠這類「用戶生成內容」（UGC），平均每月可賺6,000美元。

這這種由品牌付費、卻拍得像一般人分享生活的影片，正成為新創公司低成本宣傳的工具。UGC平台Sideshift的執行長Nick Lawton說，品牌可以用每支20美元的價格，找來大批素人拍片，在社群平台密集發布。

由於社群媒體愈來愈依照興趣，而非創作者的粉絲人數推送內容，讓粉絲不多的素人也能取得流量。再加上AI帶動消費軟體新創增加，低成本宣傳的需求大增，UGC因此蓬勃發展。

不過，這些貼文往往未標示為廣告，可能違反TikTok、Meta、YouTube的平台規範，以及美國聯邦貿易委員會（FTC）規定。

加州廣告律師Rob Freund指出，創作者收費後，即使是依合約使用品牌持有的帳號，也未必能免除揭露責任。但FTC資源有限，目前似乎未將查辦社群廣告標示列為優先事項。

精華 FAQ

  • 影片以真實感極強的分手情境吸睛，女子在11秒內用語音回覆長篇訊息，讓觀眾誤以為是生活紀錄，因此快速累積超過100萬次觀看。

  • 她並非真的失戀，而是收取超過800美元，為Aqua Voice拍攝專屬宣傳內容，藉由看似日常的短片替品牌自然導流與曝光。

  • 因為貼文常未清楚標示為廣告，可能違反TikTok、Meta、YouTube平台規範與FTC要求；即使使用品牌帳號發文，創作者也未必免除揭露責任。

TikTok 華爾街 社群媒體

上一則

南北韓軍事分界線驚傳爆炸 3南韓士兵受傷 疑地雷引爆

延伸閱讀

1騙5 中國交友軟體用Claude量產「假情人」專宰美國人

1騙5 中國交友軟體用Claude量產「假情人」專宰美國人
美女醫和母親同一人？ 65歲清潔婦AI分飾兩角 騙網戀

美女醫和母親同一人？ 65歲清潔婦AI分飾兩角 騙網戀
千呼萬喚…珍妮佛勞倫斯首開IG 警告網友酸她就退網

千呼萬喚…珍妮佛勞倫斯首開IG 警告網友酸她就退網
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

熱門新聞

1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
圖為梅根2019年9月25日在南非抱著兒子出席公開活動。(路透)

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

2026-09-14 18:56
已故英國黛安娜王妃。（路透）

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

2026-09-18 20:05
「蒂爾卡約虎貓」特寫，這是目前已知唯一生活在保護性圈養環境中的該新物種個體。（Fernando Faciole／國家地理／路透）

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

2026-09-18 14:35
泰國國王瓦吉拉隆功夫婦2024年訪問倫敦。（路透）

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

2026-09-15 05:07
英國哈利王子與妻子梅根2022年6月在英國倫敦出席已故女王伊麗莎白二世登基白金禧年慶祝活動。(路透)

哈利一家返英 梅根首曬影片 7歲兒「英國腔」成亮點

2026-09-13 21:08

超人氣

更多 >
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」
遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通

曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通