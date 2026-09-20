年收100萬美元也不幹了 成人網美是學霸 轉行當醫師

網美蕾娜．阮是成人網紅，放棄高薪轉戰醫界。（取材自rocketreyna IG）

在成人影音平台擁有高人氣的網美蕾娜．阮（Reyna Nguyen），年收入達100萬美元，如今卻決定逐步淡出成人內容創作，重新追尋過去的醫學夢。她坦言，這份工作表面上收入可觀，實際上每天工時約10至14小時，還得面對收入起伏及經營壓力，「比當醫生還累」，因此希望未來轉往皮膚科發展。

據「每日星報」報導，蕾娜大學時期主修生物醫學工程，原本以成為醫師為目標，但為了更快實現財務自由，暫時擱置醫學規劃，轉而投入成人內容產業。憑藉個人特色及經營能力，她逐漸建立起自己的品牌與事業。

不過，隨著事業規模擴大，蕾娜發現工作內容並不只是拍攝影片，還包括社群經營、行政事務及與管理團隊溝通等大量工作。她透露，自己每天約工作10至14小時，起床後就開始安排工作及拍攝短影音，有時甚至忙到必須搭機尋找助手支援。

蕾娜坦言，醫師工作同樣辛苦，但讓她感到壓力更大的，是目前工作的收入並不穩定，「隨時都要擔心事業能不能持續、收入什麼時候會下降」。因此，即使目前收入相當可觀，她仍開始思考下一階段的人生規劃。

她強調，重新投入醫學領域並不是因為害怕辛苦，而是希望擁有更穩定、也更具意義的職涯。她目前最感興趣的是皮膚科，希望能結合過去的科學背景與對皮膚照護的興趣，未來甚至計畫自行開設診所。

至於過去從事成人內容創作的經歷，蕾娜表示，未來若重新投入醫學領域，希望將這段經驗視為創業及經營個人品牌的歷練，並把重心放在企業管理能力，以及希望為社會帶來更直接貢獻的目標。

從追求財務自由到重新踏上醫學道路，蕾娜也正逐步為人生下一階段做準備。