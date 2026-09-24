我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

「惡血女王」霍姆斯可能明年8月轉進中途之家 紀錄片下月上映

威尼斯咖啡館 帳單藏8美元「聽音樂費」 遊客傻眼

聯合新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名女子和朋友到義大利威尼斯咖啡廳用餐，被收取7歐元的「聆聽音樂費」；示意圖。（...
一名女子和朋友到義大利威尼斯咖啡廳用餐，被收取7歐元的「聆聽音樂費」；示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要

文章摘要整理：

遊客在威尼斯聖馬可廣場的弗洛里安咖啡廳用餐時，帳單竟多出7歐元「音樂費」，引發她與外界對觀光消費成本的關注。

一名遊客到義大利威尼斯著名的聖馬可廣場（St Mark's Square）喝調酒，想不到咖啡廳竟然向她收取「聆聽音樂費」，讓遊客相當傻眼。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，來自義大利托斯卡尼（Tuscany）的佩拉（Simona Pera）日前到威尼斯旅行，和親友一起到歷史悠久的弗洛里安咖啡廳（Caffè Florian）用餐。不過結帳時，她發現帳單上除了兩份可頌31歐元（約36美元）、兩杯調酒34歐元（約39美元）外，還列了一筆7歐元（約8美元）的「音樂費」，讓她看傻了眼。

佩拉接受義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）訪問時表示，當天確實有一支由3名音樂家組成的小型樂團現場演奏，為咖啡館裡的客人提供音樂。她坦言，自己早就知道這家咖啡廳不便宜，但看到帳單上列出「音樂費」時，還是忍不住苦笑。

威尼斯是全球熱門觀光城市，每年接待約2,000萬至3,000萬名遊客。為了因應過度觀光，威尼斯自2024年開始向部分一日遊旅客收取入城費，最初為5歐元；2025年起，若未提前預約，費用最高提高至10歐元，同時擴大收費日期。

威尼斯的觀光費用並非特例，歐洲其他熱門城市也陸續透過旅館稅或觀光費增加收入、控制旅客數量。例如阿姆斯特丹目前會在住宿費之外加收相當於房價12.5%的觀光稅；西班牙部分熱門島嶼則會依地區及季節收取不同費用。

精華 FAQ

  • 她在弗洛里安咖啡廳消費後，帳單上除了餐點與調酒費用，還被加收7歐元的「音樂費」，也就是聆聽現場演奏的費用。

  • 帳單顯示兩份可頌共31歐元、兩杯調酒共34歐元，另外再加7歐元音樂費，總額讓這位遊客感到相當意外。

  • 威尼斯面對每年約2,000萬至3,000萬名遊客，為了紓解過度觀光，已對部分一日遊旅客收取入城費，並提高未預約者的費用。

義大利 觀光

上一則

AI兩巨頭安理會示警要求列管 美中皆反對全球限制

下一則

巴拿馬天主教會 25年37起性侵投訴 5人遭解除神職

延伸閱讀

阮經天威尼斯遇是枝裕和 「狂忘警探」獲國際影評力推

阮經天威尼斯遇是枝裕和 「狂忘警探」獲國際影評力推
洛杉磯一杯咖啡要價9美元 華人上班族崩潰喊「喝不起」

洛杉磯一杯咖啡要價9美元 華人上班族崩潰喊「喝不起」
「綠洲合唱團」兄弟鬩牆16年破冰 新片獲8分鐘掌聲 硬漢激動噴淚

「綠洲合唱團」兄弟鬩牆16年破冰 新片獲8分鐘掌聲 硬漢激動噴淚
威尼斯影展／是枝裕和「驀然回首」獲12分鐘掌聲 觀眾哭翻

威尼斯影展／是枝裕和「驀然回首」獲12分鐘掌聲 觀眾哭翻

熱門新聞

1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
已故英國黛安娜王妃。（路透）

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

2026-09-18 20:05
「蒂爾卡約虎貓」特寫，這是目前已知唯一生活在保護性圈養環境中的該新物種個體。（Fernando Faciole／國家地理／路透）

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

2026-09-18 14:35
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
英國王后卡蜜拉（中）19日出席「王后讀書室」閱讀節。（美聯社）

黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」

2026-09-19 20:51
黛妃親弟弟史賓塞（Charles Spencer）在即將出版的新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」，披露姊姊當年的王室生活。(路透)

查理「愛上男僕」？黛妃親弟爆料：他婚禮前一天說不愛她

2026-09-18 08:03

超人氣

更多 >
習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎