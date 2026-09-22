我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

英女王後代路跑時推陌生女撞車 隱匿9年遭逮 保釋後離奇猝死

聯合新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

涉嫌普特尼橋推人案的英女王後代布蘭德拉姆遭逮後獲保釋，卻在西倫敦豪宅內離奇猝死，讓延宕9年的懸案再度引發關注。

2017年一名男子在橋上路跑時，突然伸出手將一名路過女子推向馬路，導致對方直接倒在行駛中的雙層公車前。

9年前震驚全英國的「普特尼橋推人案」，一名路跑男子無預警將女子推向行駛中的公車，險些造成命案。這起懸案日前爆出重大突破，警方鎖定並逮捕了44歲的涉案男子，未料其真實身分竟是身價不凡的金融高層兼維多利亞女王後代。然而在獲得保釋後不久，他竟離奇陳屍於豪宅內，讓整起離奇案件再添陰謀論色彩。

據《衛報》（The Guardian）報導，44歲的死者尼古拉斯·布蘭德拉姆（Nicholas Brandram）於周二晚間被發現昏迷於西倫敦奇斯威克的豪宅中，救護人員趕抵現場後宣布他已當場死亡。警方初步調查排除他殺嫌疑，將死因定調為意外猝死。這名死者的背景極為顯赫，他不僅是英國皇室遠親、維多利亞女王的後裔，過去還曾任陸軍上尉，隨後轉戰金融圈成為匯豐銀行的前董事兼高級客戶經理。

這起離奇命案之所以引發熱議，源於2017年轟動全英的「普特尼橋推人案」。當時一名男子在橋上路跑時，突然伸出手將一名路過女子推向馬路，導致對方直接倒在行駛中的雙層公車前，所幸公車司機反應極快猛打方向盤才保住女子一命。警方多年來調閱無數畫面、訊問50人皆無果，直到今年6月才獲得突破性線索逮捕布蘭德拉姆，並於9月再次將他無條件保釋。

看似高富帥的皇室後裔，私下卻屢屢陷入脫序爭議。早在2013年，布蘭德拉姆就曾騎乘哈雷重機撞倒一名女性自行車騎士，事後甚至心虛肇事逃逸未留聯繫方式而被定罪。如今又被捲入企圖重傷他人的「推人懸案」，讓這位貴族後代的負面形象再添一筆。

然而，布蘭德拉姆在今年3月接受媒體訪問時，卻展現出截然不同的形象。他當時提及自己平日喜歡騎單車通勤，並感性表示：「我是一位與他人共同撫養3歲孩子的單親爸爸，每天最希望的就是能趕回家陪孩子洗澡。」他還透露自己最崇拜獨自撫養他長大的母親，並稱阿富汗服役後受邀至白金漢宮參加花園派對是他人生最引以為傲的時刻。

儘管布蘭德拉姆表面上塑造出事業有成、愛護幼子的顧家好爸爸形象，背後卻牽扯出皇室血脈、肇事逃逸與驚悚的推人懸案。如今隨著他突然在豪宅內意外身亡，這起纏繞多年的普特尼橋案件恐難以真相大白。

精華 FAQ

  • 2017年一名男子在橋上路跑時，突然把一名路過女子推向馬路，女子差點被行駛中的雙層公車撞上，所幸司機及時閃避才逃過一劫。

  • 警方逮捕的44歲男子是尼古拉斯·布蘭德拉姆，他被揭露為英國皇室遠親、維多利亞女王後裔，曾任陸軍上尉，也做過匯豐銀行高層。

  • 他除涉入推人懸案外，過去還有肇事逃逸前科；今年6月被捕、9月保釋後不久，竟被發現陳屍豪宅，警方初步排除他殺。

猝死

上一則

金正恩視察新型武器試射 揚言給對手殘酷打擊

下一則

俄羅斯侵烏後首次國會選舉 普亭的執政黨拿下3/4席

延伸閱讀

女涉在密爾比達撞死好友 另一好友2小時後聖荷西遇刺

女涉在密爾比達撞死好友 另一好友2小時後聖荷西遇刺
布碌崙59歲女子頭部重創陳屍寓所 警籲知情民眾提供線索

布碌崙59歲女子頭部重創陳屍寓所 警籲知情民眾提供線索
紐約曼哈頓橋頭卡車撞華人 1死2命危 民代再促改善交通安全

紐約曼哈頓橋頭卡車撞華人 1死2命危 民代再促改善交通安全
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

熱門新聞

1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
圖為梅根2019年9月25日在南非抱著兒子出席公開活動。(路透)

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

2026-09-14 18:56
已故英國黛安娜王妃。（路透）

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

2026-09-18 20:05
「蒂爾卡約虎貓」特寫，這是目前已知唯一生活在保護性圈養環境中的該新物種個體。（Fernando Faciole／國家地理／路透）

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

2026-09-18 14:35
泰國國王瓦吉拉隆功夫婦2024年訪問倫敦。（路透）

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

2026-09-15 05:07
英國王后卡蜜拉（中）19日出席「王后讀書室」閱讀節。（美聯社）

黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」

2026-09-19 20:51

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」