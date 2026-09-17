英孕婦帶兒看「哈利波特」電影演到一半陣痛 直接生了

經典電影「哈利波特：神秘的魔法石」，由艾瑪華森（左起）、魯伯葛林特與丹尼爾雷德克里夫都還是可愛的小朋友。(取材自imdb)

英國威爾斯32歲孕婦康納（Molly Connah）預產期過了1天，8月28日帶9歲兒子阿爾菲（Alfie）到布勞頓的Cineworld戲院觀看「哈利波特：神秘的魔法石」，電影放到一半突然感到陣痛，最終在戲院工作人員協助下生下女兒艾爾西（Elsie Lamb）。由於生產地點就在戲院，艾爾西的出生證明上也特別註明出生地為「Cineworld Broughton」。

People報導，康納當天下午約1時20分才到婦產科檢查，之後便與兒子前往戲院。電影開始約40至45分鐘，她突然察覺身體不對勁。

康納說：「我還記得自己離開戲院時正在看的場景，就是海格和哈利一起購買前往霍格華茲所需的東西。」

她表示，當時覺得「有些不對勁」，不適感愈來愈強烈，擔心發生意外，「那一刻，我想我的身體只是進入震驚狀態，完全靠腎上腺素撐著。」

康納離開影廳後致電Wrexham Maelor醫院，院方要求她前往檢查。她也打電話給伴侶史考特（Scott），當時對方正在為夜班工作睡覺，隨即趕到戲院接她。

戲院經理麥克林（Michelle McClean）及員工普里切德（Leah Prytherch）發現情況後，一方面聯絡緊急救援服務，一方面拿來毛巾和床單，替康納遮擋，避免其他觀眾看到。

康納回憶：「Cineworld和星巴克的員工真的非常棒。他們用毛巾和床單把我遮住，不讓其他人看到，真的非常了不起。」

約30至40分鐘後，康納破水，意識到自己必須開始生產。她說：「我說，我不行了，我需要生，我一定要生。」結果只推了2次，女兒便出生，時間為下午4時57分。

康納生產時現場沒有醫護人員，但一名快速反應急救員隨後趕到。康納回憶，對方跑進來問：「一切還好嗎？」她的母親則回答：「她已經生下寶寶了。」急救員一度驚訝地反問：「什麼？」

史考特在女兒出生幾分鐘後趕到，之後康納搭乘救護車前往醫院，史考特則與剛出生的女兒搭乘另一輛救護車。康納到院後接受縫合處理。

目前康納與艾爾西母女均平安，9歲的阿爾菲也相當喜歡當哥哥。康納說：「他真的很棒。他非常喜歡幫忙換尿布、抱她、陪她走路，還會餵她。」

一家人也特別向戲院員工致謝，送上巧克力和禮物，並寫卡片表達謝意。由於一家人錯過電影結尾，戲院還送給他們4張電影票。

康納表示，後來替女兒辦理出生登記時，工作人員詢問出生地，她只能回答：「Cineworld in Broughton。」而艾爾西的出生證明上，也確實記載著「Cineworld Broughton」。