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日本大阪萬博吉祥物變「飛天脈脈」 搭直升機搬家上山

聯合新聞網
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大阪世界博覽會吉祥物「脈脈」搭乘直升機搬家。(取材自youtube/読売テレビニ...
大阪世界博覽會吉祥物「脈脈」搭乘直升機搬家。(取材自youtube/読売テレビニュース畫面)

AI摘要

文章摘要整理：

大阪萬博吉祥物脈脈的紀念雕像因山區道路難行，首度由直升機吊掛搬上山，巡迴展出以延續世博熱度與文化記憶。

去年盛大舉辦的「大阪・關西世界博覽會」官方吉祥物「脈脈」以紅色細胞環繞藍色水滴、帶有多顆眼睛的獨特造型風靡全球，至今在社群上仍擁有超高人氣。為了傳承世博留下的文化記憶，大阪府特別安排脈脈紀念雕像巡迴府內各鄉鎮展出。綜合各家日媒報導，一座重達1.6噸的脈脈在日前便上演了極為震撼的「高空飛行」，罕見透過直升機吊掛的方式展開空中大搬家，可愛的畫面迅速在網路引爆話題。

這座雙手高舉比出歡呼姿勢、命名為「興奮雀躍」（wakuwaku）的脈脈，在大阪泉南市的展覽結束後，啟程前往大阪府境內唯一的村落「千早赤阪村」。不過，這次的搬家地點「千早園地」位於大阪與奈良交界的金剛山山頂附近，海拔約1000公尺，只有徒步需耗時50到70分鐘的崎嶇山路，一般車輛根本無法通行。由於陸運完全不可行，官方才拍板寫下首例，出動直升機進行高難度的空中吊掛運送。

大阪世博吉祥物脈脈，是由細胞和水結合而誕生，沒有人知道其真實身分的神祕生物。(記...
大阪世博吉祥物脈脈，是由細胞和水結合而誕生，沒有人知道其真實身分的神祕生物。(記者甘芝萁／攝影)

當天下午，在地面人員戒備下，直升機將固定於金屬架中的脈脈緩緩拉起。龐大的脈脈高舉雙手，在空中隨風輕巧轉向，完成了一趟約七分鐘的「雲端散步」，最後穩穩降落於山頂野餐廣場。幸運目擊空運過程的登山客紛紛驚喜地喊道「真是大開眼界」。

大阪府知事吉村洋文也笑稱，從沒想過能親眼見到「飛天脈脈」，熱情邀請民眾不妨來趟登山健行、順便上山踩點。在這座山頂上，脈脈將於19日舉辦揭幕儀式，並持續展至11月23日，陪伴山友們飽覽初秋的壯闊山景。

大阪世界博覽會吉祥物「脈脈」搭乘直升機搬家。(取材自youtube/読売テレビニ...
大阪世界博覽會吉祥物「脈脈」搭乘直升機搬家。(取材自youtube/読売テレビニュース畫面)

精華 FAQ

  • 這座名為「興奮雀躍」的脈脈雕像雙手高舉、造型活潑，重達1.6噸，原本在泉南市展出，之後要移往千早赤阪村山頂展區。

  • 因為新展出地點千早園地位於金剛山山頂附近，海拔約1000公尺，只有徒步山路可達，車輛無法通行，所以官方才改採直升機空運。

  • 雕像已被直升機吊掛送達山頂野餐廣場，19日將舉行揭幕儀式，並持續展至11月23日，讓民眾在秋季山景中欣賞。

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