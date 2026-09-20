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日串燒老店設門檻 外國人同行低消「連坐」 每人收51美元

聯合新聞網
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日本澀谷串燒店對外國人祭出高額低消的規定，引起熱議；串燒示意圖。(圖/123RF...
日本澀谷串燒店對外國人祭出高額低消的規定，引起熱議；串燒示意圖。(圖/123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

東京澀谷93年老店鳥福因對外國人同行設每人8000日圓低消、僅收現金並要求日語陪同而引發爭議，網友對其作法看法兩極。

赴日旅遊熱潮持續升溫，但店家與觀光客之間的摩擦也層出不窮。一名日本網友masashi.Y近日在社群平台Threads上傳一張日本美食評鑑網站Tabelog的截圖，並提出質疑：「這沒問題嗎？對外國人會不會太嚴了？」截圖中可見該店家的服務費收費方式：「僅限現金。若有外國人同行，整組顧客每人皆收低消8000日圓（約51美元）。」

有網友搜出該店是位於東京澀谷的雞肉串燒店「鳥福」，這間創業93年的老店曾吸引安倍晉三等歷任首相造訪，全店僅13個吧檯席，且由店主一人負責烤台，並載明入店需懂日語者陪同。

這種「連坐法」式的規定立刻引起各國網友討論，不少網友在搜尋店家背景後為其抱屈、留言緩頰，「一定是發生過什麼事……那種『受夠了』的感覺完全溢於言表」、「店面狹小又一人作業，確實沒餘力應付外語」，認為小店在人手極限下設定這樣的門檻無可厚非。

不過，另一派網友則認為此舉排外感過重，吐槽「這根本是叫大家別來吧」，並質疑「住在日本的外國人或混血兒也不行嗎？到底要怎麼判斷？」

此話題甚至歪樓成時事調侃，有網友說，「這是保守黨派的選舉總部吧」、「那也要在台灣的料理店推這種制度」。

也有網友聯想到日美混血、現任經濟安全保障擔當大臣的小野田紀美，打趣留言「小野田也得付8000日圓嗎？」還是「混血兒可以付4000日圓？」這場日式餐廳低消風波，意外引起眾人熱烈討論。

精華 FAQ

  • 店家被指在Tabelog上註明，若有外國人同行，整組顧客每人都要達到8000日圓低消，並且只接受現金付款，因而引發外界關注。

  • 這家位於東京澀谷的雞肉串燒店只有13個吧檯席，且由店主一人掌理烤台，還標示需由懂日語者陪同入店，網友因此推測店家人力有限。

  • 支持者認為小店一人作業、空間狹窄，設門檻可理解；反對者則覺得排外感太重，質疑外國人、住日外籍者或混血兒該如何判定。

日本 觀光

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