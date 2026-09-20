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5分鐘51美元…富士山閉山期事故不斷 救援要收費了

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日本富士山夏季登山季結束，山梨縣政府考慮要求遊客在非登山季期間攀登富士山時必須事...
日本富士山夏季登山季結束，山梨縣政府考慮要求遊客在非登山季期間攀登富士山時必須事前申報，並計畫向遊客收取官方出動救援直升機的費用。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

山梨縣擬針對非登山季攀登富士山者實施事前申報與救援收費制度，若需直升機救援，費用將以5分鐘8000日圓計算。

日本山梨縣政府考慮要求遊客在非登山季期間攀登富士山時必須事前申報，並計畫向遊客收取官方出動救援直升機的費用，費用可能以5分鐘8000日圓（約51美元）為單位計算。

日本放送協會（NHK）報導，山梨縣政府呼籲登山客在夏季登山季以外的期間，不要攀登富士山，不過山難依舊層出不窮。截至去年的七年間，光是靠山梨縣一側就發生21起事故，其中有四人死亡。

縣府相關人士表示，山梨縣政府已決定制訂新的制度，以加強因應這種事故，內容包含遊客在非登山季期間，攀登到半山腰六合目以上的話，有義務事前申報；若登山計畫不夠周全的話，官方會勸告修正。

此外，官方出動直升機救難的話，山梨縣政府計畫收取出動所須的燃料費，以5分鐘8000日圓為單位計價。

而山梨縣收取救援費用，會是遊客在非登山季期間攀登富士山，且沒申報的情況；即便遊客在相同期間事前申報，但裝備與登山方法被專家認定為「屬於輕率的登山」的話，也會徵收救援費用。

除了燃料費之外，縣府之後也會評估納入力等開支，盼防止民眾因為未準備齊全而遇難。

山梨縣政府預計修改相關法規後，於明年9月起正式實施新規定。

日本其他地區已實施類似的收費制度。埼玉縣政府2018年起，派遣救難直升機前往山區救難，且有風險的情況下，會收取相當於燃料費的費用，5分鐘8000日圓為單位計價。

埼玉縣這項制度上路後，截至今年8月，約8年來適用於44起救難案件，其中去年度的案件共五起，每次收取的費用平均約11萬日圓。而且埼玉縣修法前後各七年的付費救援案件數量，已從52起減少到34起。

精華 FAQ

  • 因為閉山期間事故頻仍，近7年山梨縣一側就發生21起山難、4人死亡。縣府希望透過事前申報與勸導修正，降低未充分準備就上山的風險。

  • 若遊客在非登山季攀登富士山卻未申報，或雖已申報但裝備與登山方式被認定為輕率，官方出動直升機救援時，都可能按燃料費等成本向當事人收費。

  • 山梨縣預計修法後在明年9月正式實施，收費標準暫以5分鐘8000日圓計算。埼玉縣自2018年起已採類似制度，並顯示付費救援案件有下降趨勢。

日本 富士山

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