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AI「照騙」？ 訂Airbnb溫馨套房 加女入住後 「植物地毯消失」

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加拿大渥太華男子保羅質疑，「女兒拍攝的照片和我們在Airbnb上看到的完全不一樣...
加拿大渥太華男子保羅質疑，「女兒拍攝的照片和我們在Airbnb上看到的完全不一樣，極有可能是人工智慧生成的」。 示意圖，非新聞所指。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

加拿大男子替女兒訂多倫多Airbnb，入住後發現房況與照片嚴重不符，懷疑房東用AI或修圖誤導，最後獲全額退款。

不少旅客訂住宿時會先看房間照片，卻可能遇上「照騙」。加拿大渥太華男子保羅（Paul MacMillan）日前替赴多倫多的女兒預訂Airbnb住宿，照片看來溫馨又像剛裝修，入住後卻發現實際房間陰暗、植物與地毯消失，連浴室設備也不同，讓他懷疑照片可能由AI生成或大幅修飾。

保羅表示，女兒準備到多倫多與澳洲留學時認識的朋友相聚，他仔細瀏覽Airbnb房源後，看中市中心斯帕迪納大道（Spadina Avenue）與登打士西街（Dundas Street West）附近的一間套房，「看了照片，感覺棒極了」，於是預訂6月15日起三晚住宿，共支付616加元（約442美元）。

房東在平台上並未使用真名，房源名稱為「溫馨市中心套房」（Warm Downtown Suite）。照片中的房間光線充足，擺有植物與裝飾枕頭，雙人床鋪著新床單，搭配灰色地毯與深色木地板。保羅的妻子克里斯汀（Christine MacMillan）也形容房間「看起來像是剛裝修過，有人花了不少錢」。

然而女兒抵達後，立即拍照傳給父母。照片中的房間不僅光線昏暗，地毯和植物也不見了；浴室原本的金色水龍頭變成可旋轉的半透明把手。保羅回憶，「我們當時以為她在開玩笑」，夫婦更質疑照片「極有可能是AI生成的」。

除了裝潢與照片不符，住宿期間還發生房門無法上鎖的情況。有一晚鎖匙卡在鎖內無法拔出，女兒只能讓鎖匙留在原處，幸好沒有發生闖入事件。

保羅一家向Airbnb投訴並要求退款，一度遭拒，直到向媒體求助後，平台才全額退還616加元，並暫停該房源出租。不過，Airbnb未明確說明房東是否使用AI製作照片。

Airbnb表示，房源照片必須準確反映實際狀況，若利用AI或其他技術掩蓋瑕疵、隱藏損壞或加入不存在的設施，平台將要求移除相關內容。

多倫多大學資訊學院助理教授古哈（Shion Guha）檢視照片後認為確有修圖痕跡，不排除使用AI。他指出，AI如今已發展到一般人難以辨別的程度，「想在Airbnb上詐騙的人士，即使完全沒有技術，也能獲得極具迷惑性的照片」。

博士候選人馬赫塔吉（Kaushar Mahetaji）則提醒，民眾可從6個細節辨識AI照片，包括物件邊緣扭曲、樓梯通往不合理位置、燈光或反射不協調、書籍拼字錯誤、電源插座與當地不符，以及比較多張照片是否前後一致。

精華 FAQ

  • 保羅替女兒預訂多倫多一間套房，照片看似溫馨新裝修，但入住後卻變成陰暗空房，植物、地毯與浴室設備都不一樣，因而引發爭議。

  • 照片中房間明亮、擺有植物和地毯，浴室是金色水龍頭；但實際入住後光線昏暗，裝飾消失，浴室設備也改變，連門鎖還曾出現故障。

  • Airbnb表示照片須如實反映房源，若用AI隱瞞瑕疵將要求下架；專家則建議查看邊緣扭曲、光影不一致、拼字錯誤與多張照片是否前後矛盾。

加拿大 澳洲 Airbnb

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