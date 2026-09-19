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阿根廷男孩濫用ChatGPT籌劃校園襲擊 FBI跨國通報成功阻止

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阿根廷基爾梅斯（Quilmes）一名15歲男孩曾多次使用 ChatGPT 謀劃針...
阿根廷基爾梅斯（Quilmes）一名15歲男孩曾多次使用 ChatGPT 謀劃針對就讀學校的襲擊。 示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

阿根廷15歲男孩疑以ChatGPT規劃校園襲擊，遭FBI跨國通報後被及時攔阻，警方搜查住處並移交法院偵辦。

阿根廷基爾梅斯（Quilmes）一名15歲男孩曾多次使用 ChatGPT 謀劃針對就讀學校的襲擊，最初計劃2027年實施，後又試圖將行動提前至今年9月，相關線索由美國駐阿根廷的聯邦調查局（FBI） 發現，並在8月15日向阿根廷執法部門發出警報，最終被及時阻止。

據紐約郵報9月12日報導，據Zona Sur Diario報導，阿根廷聯邦警察反恐調查部門介入此案，運用數位技術、實地調查和開源情報 (OSINT) 技術來識別嫌疑犯。其後，基爾梅斯檢察官向警察核發搜查令，突襲少年住所，查扣兩部手機以及一個其用於偽裝的面具，現場並未搜獲槍支。目前，專業人員正鑒定電子設備內容，排查是否有第三方參與策劃。

該案目前已移交基爾梅斯法院審理，並被定性為「公共恐嚇」。

對此，涉事男孩父母感到震驚，檢察官Alejandro de Mena則表示，該男孩為未成年人，暫不會上法庭接受審判，同時又指：「我們成功地在它（上述潛在的犯罪）實際發生之前就阻止了它。」

這是一宗AI被濫用於策劃暴力犯罪事件，目前，FBI 與 OpenAI暫未有回應。

精華 FAQ

  • 一名15歲男孩多次使用ChatGPT規劃針對學校的襲擊，原訂2027年實施，後又想提前到今年9月，最後因FBI通報與警方介入而被阻止。

  • 美國駐阿根廷FBI先掌握相關線索，於8月15日通報阿根廷執法部門；阿根廷反恐單位再透過數位鑑識、實地調查與OSINT鎖定嫌疑人並搜查住處。

  • 案件已移交基爾梅斯法院，並以「公共恐嚇」定性；警方查扣2部手機和1個面具，現場未發現槍支，專家正分析電子設備內容以查明是否有他人參與。

阿根廷 ChatGPT FBI

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