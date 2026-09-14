雷諾瓦故居博物館2幅畫作遭竊 損失逾千萬元

法國卡涅濱海雷諾瓦博物館。（美聯社）

兩名竊賊在8日(周二)剪斷圍欄，爬窗進入蔚藍海岸(French Riviera)一家小型博物館，偷走了四幅價值連城的雷諾瓦畫作。調查人員目前已在全國展開搜捕行動。

地區檢察官辦公室表示，整個竊盜行動耗時不到三分鐘，目標是位於法國南部卡涅濱海(Cagnes-sur-Mer)的雷諾瓦博物館(Renoir Museum)中最珍貴的收藏。

這起竊盜案令人不禁回想起2025年巴黎羅浮宮 (Louvre Museum)珠寶劫案的慘痛記憶，也再次引發了人們對加強安保、增加對遍布法國各地的眾多大大小小文化場所的資金投入的呼籲。

卡涅濱海市長馬松(Bryan Masson)估計，周二被盜的雷諾瓦作品總價值達約1050萬元，但藝術品盜竊專家指出說，這些作品極難脫手。

這間雷諾瓦博物館坐落於雷諾瓦在1919年去世前一直居住的故居內，是卡涅濱海最著名的景點；卡涅濱海是個位於坎城和尼斯之間的地中海沿岸城市。

馬松在現場告訴記者，這些「裝備精良」且「消息靈通」的竊賊是從花園進入雷諾瓦博物館的。

根據當地廣播公司Ici Azur報道，馬松說竊賊是用電刀或電鋸切開圍欄，從博物館一樓進入，然後剪斷固定畫框的卡扣。

檢察官辦公室在聲明中指出，其中兩幅被盜畫作隨後被發現遺留在在博物館花園中，分別是雷諾瓦的「皮雄夫人肖像」(Portrait of Madame Pichon)和「閱讀中的可可」(Coco Reading)；另外仍下落不明的兩幅畫作則是「科隆納．羅馬諾夫人肖像」(Portrait of Madame Colonna Romano)和「井邊少女」(Young Woman at the Well)。

「藝術品失竊登記組織」(Art Loss Register)藝術品竊盜專家雷克里夫(James Ratcliffe)告訴「美聯社」(AP)，資金不足不僅是法國，而是世界各地博物館共同面臨的主要問題。由於資金有限，較小的博物館尤其容易受到影響。

「羅浮宮被盜事件向所有有犯罪意圖的人表明，博物館是潛在的軟目標，」他說。

與羅浮宮盜竊案或其他最近針對可熔化或重新切割的黃金或珠寶的盜竊案不同，雷諾瓦竊盜案會讓竊賊陷入困境。

雷克里夫解釋：「儘管這些畫作很值錢，經濟價值可能高達七位數，但要找到願意支付這筆費用的買家對他們來說幾乎是不可能的。」

法國卡涅濱海雷諾瓦博物館入口，9月8日兩名竊賊闖入並偷走4幅珍貴的雷諾瓦畫作，之後其中兩幅被尋回。（美聯社）