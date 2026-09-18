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日本古蹟修復 1800人循古法合力拉繩 讓弘前城天守閣歸位

中央社
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弘前城號召約1800人以古法合力拉繩，試圖將重達360公噸的天守閣逐步拉回原來的...
弘前城號召約1800人以古法合力拉繩，試圖將重達360公噸的天守閣逐步拉回原來的位置。（取材自臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

日本弘前城因地震修復需求採曳家工法，動員1800人拉繩移動360公噸天守閣，預計年底前完成歸位。

日本青森縣古蹟弘前城城牆因地震受損，當局在修復城牆後，日前號召約1800人以古法合力拉繩，試圖將弘前城重達360公噸的天守閣逐步拉回原來的位置，吸引民眾踴躍參與。這也是日本近百年來首次使用該工法來搬遷天守閣。

英國「衛報」（The Guardian）報導，天守閣是堡內的防禦塔樓，弘前城的一面城牆因為在強烈地震中受損，當局必須先將天守閣移開，以利修復城牆。

為保存這座歷史建築，當局採用稱為「曳家」的技術，將建築物置於滾輪上移動，而不是拆除。弘前市2015年首次公開徵集民眾直接參與，成為日本首個由民眾主導的「曳家」工程。

弘前城建於1611年，曾是津輕氏的居城。1627年，最初的天守閣被雷擊後，因內部彈藥庫被引爆而燒毀，此後200年都沒有天守閣，直至1810年重建完成。目前是日本現存12座江戶時代建造的天守閣之一，更是東北地區的唯一一座。

弘前城之後持續進行保存修復工程，其城牆已於2024年12月完工，2185塊石頭全部重新堆疊回原本的位置。城牆修復完成後，當局今年再次請民眾協助將天守閣拉回原位。約1800人分成每組80人的輪替隊伍，在吆喝聲中合力拉扯長達30公尺的繩索，讓重達360公噸的天守閣向原址移動逾2公尺。

弘前市公園綠地課長早坂健介（Kensuke Hayasaka，音譯）告訴「衛報」，約有8000人申請1800個名額，超額約4倍，因此並非所有人都能參加。

早坂健介指出：「申請者不僅來自弘前市，也來自日本各地及海外，其中不少人來自東南亞、歐洲和北美。」

人力拉動天守閣的工程，預計動員約4100人合力將天守閣總共移動5公尺。剩餘約73公尺的移動距離則將由機械設備完成，預計年底前歸位。

弘前城是日本東北知名的賞櫻勝地。圖／日本觀光協會台灣事務所提供
弘前城是日本東北知名的賞櫻勝地。圖／日本觀光協會台灣事務所提供

精華 FAQ

  • 因城牆在強烈地震中受損，當局必須先將天守閣移開，才能進行城牆修復；之後再把天守閣拉回原位，完成整體保存工程。

  • 工程採用稱為「曳家」的技術，將建築物放在滾輪上移動而非拆除；此次約1800人輪替拉繩，讓360公噸的天守閣前進逾2公尺。

  • 城牆已於2024年12月完工，2185塊石頭也全部重堆回原位；接下來天守閣還需再移動約5公尺，剩餘73公尺將靠機械完成，預計年底前歸位。

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