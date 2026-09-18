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與豬共泳網路暴紅 希臘小島阿托科斯掀朝聖潮

中央社
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希臘小島阿托科斯（Atokos），有蔚藍海水與黑豬相伴。（截圖自臉書影片）
希臘小島阿托科斯（Atokos），有蔚藍海水與黑豬相伴。（截圖自臉書影片）

AI摘要

文章摘要整理：

希臘私人小島阿托科斯因黑豬陪游與餵食體驗在Instagram、TikTok爆紅，帶動夏季大量遊客湧入並延燒周邊島嶼。

如同地中海觀光大國希臘的其他地方，遊客每年這時節倘佯愛奧尼亞海（Ionian Sea）小島阿托科斯（Atokos）蔚藍海水中。然而特別之處在於這裡有成群黑豬相伴。

法新社報導，因為能和這些溫馴動物一起游泳、甚至餵食牠們，距離伊薩基島（Ithaka）不遠的這座私人小島在社群媒體上暴紅，吸引世界各地遊客造訪。

小豬們大多自顧自地在沙灘上覓食，偶爾泡進海裡游個泳、沖個涼。

22歲義大利刺青師費拉里（Francesco Ferrari）說：「牠們看起來完全適應這裡的環境，而且你不碰牠們，牠們也不咬人。」

旅遊業者比夏（Renato Bisha）用船將遊客送來。他每天都會從伊薩基島往返載客好幾趟。

隨著「小豬島」（Piggy Island）體驗在社群平台上暴紅，附近的雷夫卡達島（Lefkada）和凱法隆尼亞島（Kefalonia）也有類似的一日遊行程。

豬群游泳畫面在Instagram和TikTok上瘋傳之前，阿托科斯鮮為人知，如今尤其到了夏季旺季都會湧入數以千計遊客。

來自希臘第撒隆尼基（Thessaloniki）的33歲會計師格雷迪斯（Simos Gleridis）說：「獨一無二體驗，值得親自過來看看。」

希臘小島阿托科斯（Atokos）。（取材自臉書）
希臘小島阿托科斯（Atokos）。（取材自臉書）

精華 FAQ

  • 因為遊客能在愛奧尼亞海清澈海水中與黑豬一起游泳、餵食，畫面新奇又療癒，相關影片在Instagram和TikTok迅速傳播，讓原本鮮為人知的私人小島成為熱門朝聖地。

  • 報導指出，小豬多半在沙灘上自行覓食，偶爾會泡進海裡游泳或沖涼，整體看起來已適應當地環境，也相當溫馴，不會主動攻擊接近但不騷擾牠們的遊客。

  • 除了阿托科斯本島夏季湧入數千名遊客外，附近的雷夫卡達島與凱法隆尼亞島也開始推出類似一日遊行程，形成新的觀光路線，帶動整個區域的旅遊熱度上升。

社群媒體 義大利 觀光

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