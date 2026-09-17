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城鄉落差大 西班牙長照平均等341天 政府挹注62億歐元改善

中央社
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西班牙政府2026年推出新版長照法，承諾挹注高達62億歐元的經濟資源，以加速處理...
西班牙政府2026年推出新版長照法，承諾挹注高達62億歐元的經濟資源，以加速處理申請長照津貼與服務的案件、聘請專業照護人員並擴大居家護理服務；圖爲坐在馬德里廣場長椅上曬太陽的老年人與身旁輪椅。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

西班牙面對高齡化壓力推動長照法改革並加碼62億歐元，但地方社福人力不足與城鄉落差仍使民眾申請長照平均苦等341天。

「長壽大國」西班牙今年推動新版「長照法」，承諾在2026至2027年間加碼62億歐元改善長照服務。不過，一名失智長者家屬近期申請長照補助時，卻在小鎮接連奔波衛生所、鎮公所及社會福利處，苦等2個月仍找不到社工師，直到長者再次送急診，才在醫院社工協助下成功送件，凸顯西班牙長照制度存在的城鄉資源落差。

西班牙國家統計局（INE）2025年數據顯示，西班牙人平均壽命已超過84歲，女性更逾86歲。西班牙國家研究委員會（CSIC）同年底發布的「老年人口概況」報告指出，全國近1000萬人超過65歲，占總人口20.4%，已達世界衛生組織（WHO）定義的「超高齡社會」。

隨著人口高齡化，西班牙也面臨少子化、慢性病及長期照護需求增加等問題。現行「長照法」（Ley de Dependencia）保障失能者與照顧者權益，提供無法生活自理者經濟補助及照護服務，但受到社福人力不足及行政效率影響，民眾從送件申請到取得補助平均要等341天。

2026年初，超過25萬8000個家庭仍在等待長照津貼，其中逾10萬9000名失能者等待評估，另有逾14萬8000人等待領取已獲批准的補助金及照護服務。

為改善長照困境，西班牙政府今年推動長照法改革，承諾2026至2027年間額外投入62億歐元，為各自治區提供更多資源，盼縮短等候名單、增加專業照護人員並擴大居家護理服務。

然而，制度改革之際，長照申請在地方執行仍面臨重重障礙。一名居住於加泰隆尼亞自治區塔拉戈納省海岸小鎮的失智長者，今年5月因昏迷被送進急診。長者患有重度糖尿病且失去短期記憶，經常忘記是否注射胰島素，有時重複施打導致低血糖，有時忘記施打引發酮酸中毒。

由於長者與伴侶分開居住，兒子又長期住在馬德里，且長者不願離開居住多年的小鎮，照護問題更加棘手。兒子因此留在當地照顧，並陸續尋找安養機構、看護中心及專業看護，希望透過長照津貼減輕照護費用。

沒想到，最先遇到的難題竟是「找不到社工師」。家屬先到小鎮衛生所詢問，櫃台護士告知申請補助要到鎮公所；到了鎮公所，服務人員又表示社工師在社會福利處；到了社福處，則被告知社工師平常在鄰近的塔拉戈納市辦公，很少到小鎮，只能代為寄電子郵件並留下聯絡電話。

兩個月過去，社工師始終沒有來電，相關申請疑問也無法獲得解答。相較之下，7月在馬德里社區社會福利處預約諮詢後，社工師很快協助釐清所有問題，顯示大城市與小鎮在社福人力上的差距。

直到8月長者再次被送往塔拉戈納市醫院急診，醫師得知求助困難後轉介醫院社工師，長照補助才順利送件。社工師並協助推薦專業看護，這場如「奧德賽」般的尋找社工旅程才告一段落。

目前申請已送出，後續仍待長照評估及補助核發。這起經歷也讓新版「長照法」能否真正縮短到府評估、發放津貼及提供居家服務的等待時間，受到關注。

精華 FAQ

  • 改革重點是縮短長照申請與評估時間，增加專業照護人員，並擴大居家護理服務；政府也承諾在2026至2027年間額外投入62億歐元，改善各自治區資源不足的情況。

  • 依內文所引資料，民眾從送件到取得補助平均要等341天；到2026年初，仍有超過25萬8000個家庭在等長照津貼，顯示制度壅塞且需求遠大於供給。

  • 案例中家屬在小鎮間奔波衛生所、鎮公所和社福處，卻兩個月找不到社工師，最後靠醫院社工才送件，凸顯偏鄉社福人力不足、行政流程分散，以及大城與小鎮資源差距明顯。

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