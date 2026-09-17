縮小數位落差 南韓推AI數位學習 教長者點餐、訂票、剪片…
韓國為縮小AI時代數位落差，將AI數位學習中心擴增至69處，教授高齡者使用手機、AI、訂票與點餐，協助銀髮族適應數位生活。
AI摘要
文章摘要整理：
韓國為縮小AI時代數位落差，將AI數位學習中心擴增至69處，教授高齡者使用手機、AI、訂票與點餐，協助銀髮族適應數位生活。
AI時代來臨，從智慧型手機到AI應用，對銀髮族而言都是新挑戰。為協助高齡者適應數位生活，韓國推「AI數位學習中心」，學習AI、剪影音與自助點餐機等的高齡83歲學員徐鍾炫直言，「學習這件事沒有年齡之分」。
韓國政府為縮小AI時代數位落差，推動「AI數位學習中心」，提供一般民眾AI基礎及應用教育，尤其著重高齡者等數位弱勢族群，今年將全國據點由37處擴增至69處。
課程內容部分，包括利用生成式AI製作圖片、影片及規劃旅遊行程，同時教學如何分辨內容是否為AI生成；也教導學員如何利用智慧型手機查看地圖、訂火車票、觀看YouTube，以及拍攝、剪輯影片。另外還設有各式體驗區，例如讓學員練習操作自助服務機（Kiosk）。
83歲的學員徐鍾炫表示，「學習這件事並沒有年齡之分，我們現在生活在數位時代，難道不應該更加勇敢挑戰嗎？」徐鍾炫指出，學習如何使用AI之後對他的生活影響很大，更容易接觸並掌握重要資訊，「只要有這一台智慧型手機，感覺就像帶了一個隨身秘書一樣，所以在這裡學得非常認真」。
徐鍾炫也指出，自己出生於農業時代，一路走到了如今的AI時代，「老實說真的很混亂，現在如果不懂得用自助點餐機，連飯都沒得吃。」不過他強調，即使上了年紀，也要勇敢學習，試著去適應這個不斷變化的世界。
談及上課遇到的困難，71歲的尹福順表示，「因為都是我們原本不懂的內容，要按照步驟跟上進度，會有點手忙腳亂，手機還會因為是Galaxy或iPhone而有所不同，AI也有很多種像是ChatGPT、Gemini」。因此她認為，針對銀髮族進行教學時，慢慢地重複教學，讓大家能轉化為自己的東西會更好。
尹福順也提到，以前總是會和孩子們有世代隔閡，「但最近年輕人成為老師，我們則站在學生的立場，能夠像這樣彼此進行溝通，感覺變得更加親近了」。
主要是縮小AI時代的數位落差，特別協助高齡者等數位弱勢族群學會使用AI與智慧型手機，讓他們能更順利融入數位生活。 課程包括生成式AI圖片與影片製作、旅遊行程規劃、辨識AI生成內容，也教手機查地圖、訂火車票、看YouTube、拍攝剪輯影片與操作自助點餐機。 學員表示內容多且步驟複雜，手機系統與AI工具也各有差異，容易手忙腳亂；但他們認為應慢慢重複學習，勇敢適應數位時代，並拉近與年輕世代的距離。
精華 FAQ
主要是縮小AI時代的數位落差，特別協助高齡者等數位弱勢族群學會使用AI與智慧型手機，讓他們能更順利融入數位生活。
課程包括生成式AI圖片與影片製作、旅遊行程規劃、辨識AI生成內容，也教手機查地圖、訂火車票、看YouTube、拍攝剪輯影片與操作自助點餐機。
學員表示內容多且步驟複雜，手機系統與AI工具也各有差異，容易手忙腳亂；但他們認為應慢慢重複學習，勇敢適應數位時代，並拉近與年輕世代的距離。
上一則
暖化衝擊喜馬拉雅山 尼泊爾洪災上修至6150人失聯
下一則