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火山爆發近2千年…義「小龐貝」保存珍稀碳化木製品、有機食材

中央社
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位在義大利艾可拉諾的「赫古拉尼翁」遺跡常被稱為「小龐貝」，規模雖小但保存更為完好...
位在義大利艾可拉諾的「赫古拉尼翁」遺跡常被稱為「小龐貝」，規模雖小但保存更為完好。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

義大利艾可拉諾古城因79年維蘇威火山爆發被火山灰快速封存，保存大量碳化木器、食物與雕像，成為比龐貝更完整的珍貴遺跡。

8月24日是歷史記載維蘇威火山爆發日，這場西元一世紀大災難造成全球知名的龐貝遺跡，但許多遊客未必熟悉，附近古城「艾可拉諾」還有另一座同樣被當時火山灰封存的遺跡，規模雖較小但保存更完好，甚至可見獨特珍稀的碳化木製品、有機食材。

古城艾可拉諾（Ercolano）位於義大利南部坎佩尼亞大區（Campania），坐落於那不勒斯灣沿岸，緊鄰維蘇威火山（Mount Vesuvius）西麓，面山靠海的絕佳地理位置，讓該城成為古代貴族熱愛的「豪宅區」。艾可拉諾園區考古學家佩佩（Maricarmen Pepe）表示，這片被稱為「赫古拉尼翁」（Herculaneum）的遺跡在西元79年被維蘇威火山爆發掩埋，火山灰獨特快速的掩埋方式確保了當時大量文物得以留存至今。

「赫古拉尼翁」遺跡常被稱為「小龐貝」，不過這裡有不少在龐貝無法看到的獨特收藏。佩佩解釋，「與龐貝城相比，這裡獨特之處除了保存大量碳化木製品，還發掘非常大量的碳化有機物，尤其是食物，例如數噸重的小麥、大麥、豆類、穀物和水果。」

赫古拉尼翁遺跡遭維蘇威火山掩埋封存，內部壁畫保存良好。(中央社)
赫古拉尼翁遺跡遭維蘇威火山掩埋封存，內部壁畫保存良好。(中央社)

這些發掘物被陳列在園區博物館內，包括古羅馬人用來儲存食物的木箱裡，發現了碳化食物殘骸，以及城內的門框、窗框發現的碳化木頭裝飾，家具、桌子、床和嬰兒搖籃等陳設品。

佩佩表示，遺跡還保存了罕見的雕像，來自古羅馬祭祀神靈的廟宇，「這些雕像保存極為完好，至今仍需妥善維護。」

義大利赫古拉尼翁遺跡與龐貝最大不同之處，是園區博物館保留有許多完整發掘的木製家具...
義大利赫古拉尼翁遺跡與龐貝最大不同之處，是園區博物館保留有許多完整發掘的木製家具。(中央社)

根據官網記載，這座古城是由古羅馬傳說中的半神英雄埃爾科萊（Ercole）創設，該城曾反抗古羅馬帝國，但最後在西元前89年被古羅馬征服收編。古城規模不大，城牆覆蓋面積約20公頃，推估當時居民約4000人，但擁有華美劇院與大教堂等設施。

「赫古拉尼翁」西元一世紀遭火山灰掩埋，在18世紀才被重新發現。官網依照史料重現火山爆發時的驚心動魄場景，當時維蘇威火山腳突傳巨響，一股高達14公里的火山灰柱噴湧而出，被風吹拂覆蓋龐貝城及周邊城鎮，短短幾小時內，火山噴發數量驚人的碎屑，徹底改變維蘇威地區地貌。

根據記載，「赫古拉尼翁」首先遭受溫度高達攝氏400度、時速超過80公里的熾熱火山雲襲擊，隨後泥石流將這座城市掩埋在厚達20公尺的火山物質之下。1980年代在古城通往海灘的拱門內，發現了300多位逃亡者的遺體，他們在火山爆發當晚棄家逃往海邊，不幸仍未能躲避遭火山掩埋的命運。

西元79年的維蘇威火山爆發事件距今近2000年，許多義大利考古雜誌選在8月24日回顧這場災難的周年紀念，認為這是一個藉著歷史反思當代的契機，一方面這是影響數千人的人類悲劇，另一方面卻也從這場毀滅中，誕生了人類最珍貴的文化遺產之一。

精華 FAQ

  • 艾可拉諾同樣在西元79年遭維蘇威火山灰掩埋，因此被稱為「小龐貝」。但它保存更完整，還能看到龐貝少見的碳化木製品與大量有機食材。

  • 遺址中可見木箱裡的碳化食物殘骸，以及門框、窗框、家具、桌子、床和嬰兒搖籃等木製品，還保存了來自廟宇的罕見雕像。

  • 爆發時先遭高溫火山雲襲擊，隨後被厚達20公尺的火山物質掩埋。1980年代又在通往海灘的拱門內發現300多位逃亡者遺體。

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