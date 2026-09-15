1937年名畫驚見iPhone？學者揭神祕方形物的真面目

1937年壁畫出現激似iPhone的物品，引發熱議，歷史學家澄清畫中物體實為17世紀殖民貿易常見的手持鏡，男子專注神情僅是在觀察自己的倒影。（取材自美國國家郵政博物館postalmuseum.si.edu）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 網傳1937年畫作像手機，掀起iPhone穿越時空猜測。

網傳1937年畫作像手機，掀起iPhone穿越時空猜測。 重點二： 史學者指出，畫中長方形物件其實是殖民時期鏡子。

史學者指出，畫中長方形物件其實是殖民時期鏡子。 重點三：羅馬諾受聯邦藝術計畫資助，創作斯普林菲爾德歷史壁畫。

義大利 裔美國壁畫家翁貝托．羅馬諾（Umberto Romano）於1937年完成的經典畫作中，一名17世紀的美洲原住民 男子手持長方形薄型物件，低頭凝視的姿態與現代人「滑智慧型手機」的模樣如出一轍，在社群平台X上掀起瘋傳與熱議。然而，歷史學者與藝術專家隨即出面闢謠，直言該物件並非任何跨越時空的現代產物，而是17世紀殖民貿易中最常見的日常交易品——鏡子。

據外媒報導，引發熱烈討論的壁畫名為《平欽先生與斯普林菲爾德的建立》（Mr. Pynchon and the Settling of Springfield）。該畫作目前典藏於麻薩諸塞州政府辦公大樓（前身為斯普林菲爾德總郵局），是羅馬諾在經濟大蕭條時期，接受美國聯邦藝術計畫（Federal Art Project）資助所創作的六幅歷史壁畫之一。

畫面中央顯眼處，一名頭戴羽毛飾品的美洲原住民男子，正全神貫注地凝視著手中一塊長方形物體。該物件背面呈炭黑色，邊緣伴隨鉻合金般的反光邊框，男子握持的手勢與低頭專注的神情，幾乎與當代低頭族滑智慧型手機毫無二致。畫面被網友截圖上傳後，立刻有大量留言驚呼「難道1937年的畫作裡真的發現了 iPhone ？」、「這看起來根本就是現代手機無誤」。

史學專家指出，將現代科技視角硬套在歷史畫作上純屬過度解讀，畫中長方形物件的真實身分其實非常單純。歷史學者解釋，在17世紀的美洲殖民地，小巧的手持玻璃鏡是歐洲開拓者與當地原住民部落進行物資交換時極為普遍的貿易商品。畫中原住民男子目不轉睛注視著手中小板子的模樣，實際上是在驚奇地端詳鏡中反射出的自己面容，並非在盯著發光的螢幕。

根據史密森尼國家郵政博物館（Smithsonian National Postal Museum）文獻記載，羅馬諾在創作這批壁畫時，特別諮詢了當地歷史學家哈瑞．安德魯斯．懷特（Harry Andrews Wright）與作家艾絲特．富比士（Esther Forbes），旨在以半抽象的敘事手法，忠實呈現斯普林菲爾德自1636年建城至1936年間300年間的演變歷程，包括開拓者威廉．平欽（William Pynchon）與當地原住民族群的物資交流與互動，畫中並不存在任何跨時代的違和技術。