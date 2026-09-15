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羅馬圖拉真浴場修復 西元1世紀珍稀巨幅壁畫重見天日

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羅馬重要古蹟圖拉真浴場完成修復，古羅馬濕壁畫彩繪之城得以開放民眾近距離參觀。（取...
羅馬重要古蹟圖拉真浴場完成修復，古羅馬濕壁畫彩繪之城得以開放民眾近距離參觀。（取材自羅馬市政府）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：羅馬圖拉真浴場完成修復，珍稀古代藝術重見天日。
  • 重點二：西元1世紀濕壁畫彩繪之城與巨型馬賽克首次近觀。
  • 重點三：古蹟採限額預約開放，每周五至周日分六場導覽。

羅馬重要古蹟圖拉真浴場（Terme di Traiano）日前完成修復工程，讓許多可溯源自西元1世紀的藝術作品重見天日，包括面積達10平方公尺的巨幅濕壁畫「彩繪之城」，以及極其精緻的「壯觀馬賽克」作品。

中央社引述法新社報導，圖拉真浴場遺址位於羅馬競技場（Colosseum）與羅馬廣場（Roman Forum）附近的歐皮歐山（Colle Oppio）上。圖拉真浴場於西元109年6月22日落成，由當時最知名的建築師大馬士革的阿波羅多洛斯（Apollodorus of Damascus）設計建造，占地約6萬平方公尺。

羅馬重要古蹟圖拉真浴場完成修復，古羅馬時期的珍貴作品「壯觀馬賽克」重見天日。（取...
羅馬重要古蹟圖拉真浴場完成修復，古羅馬時期的珍貴作品「壯觀馬賽克」重見天日。（取材自羅馬市政府）

羅馬市政府指出，此次主要修復浴場的大型半圓形殿和地下長廊。半圓形殿環繞空間在過去具有文化功能，壁架可存放書籍文件，台階方便參加公共集會的人群上下。

地下長廊內則裝飾著「彩繪之城」（The Painted City）、「壯觀馬賽克」（Grande Mosaico）兩幅傑出作品，這次修復使觀眾有機會近距離參觀，認識西元1到2世紀時期古羅馬卓越的藝術與建築技術。「彩繪之城」是一幅約10平方公尺的巨型濕壁畫，用特殊鳥瞰視角描繪一座被城牆塔樓環繞的城市，建築以透視法呈現。這幅壁畫屬於一座歷史比圖拉真浴場更悠久的建築，可追溯至西元1世紀。「壯觀馬賽克」則是一幅氣勢恢宏的裝飾，有著精緻雕像和皇室人物。

圖拉真浴場由古羅馬皇帝圖拉真下令建設，是羅馬重要古蹟，此次修復重點包括地下長廊。...
圖拉真浴場由古羅馬皇帝圖拉真下令建設，是羅馬重要古蹟，此次修復重點包括地下長廊。（取材自羅馬市政府）

圖拉真浴場內的壯觀馬賽克壁畫，可窺見西元1到2世紀時期，古羅馬精緻的藝術與建築技...
圖拉真浴場內的壯觀馬賽克壁畫，可窺見西元1到2世紀時期，古羅馬精緻的藝術與建築技藝。（取材自羅馬市政府）

羅馬市政府表示，考量公眾參觀對古蹟藝術品的影響，目前僅小規模開放，限制人數且須事前預約。9月12、13日開始開放預約參觀，10月2日起改為每周五至周日開放。每天安排六場導覽，每場最多15人。

義大利羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）表示，「這是迄今為止發現的羅馬時代規模最大的濕壁畫和馬賽克鑲嵌畫。」他形容這些藝術品「絕妙非凡」，「無論在藝術美感還是歷史意義，都是世界上獨一無二的」。

圖拉真浴場由古羅馬皇帝圖拉真下令建設，是羅馬重要古蹟，此次修復重點之一是半圓形殿...
圖拉真浴場由古羅馬皇帝圖拉真下令建設，是羅馬重要古蹟，此次修復重點之一是半圓形殿。（取材自羅馬市政府）

精華 FAQ

  • 修復後最受矚目的，是面積約10平方公尺的濕壁畫「彩繪之城」與精緻壯麗的「壯觀馬賽克」。兩者都保存了古羅馬高超的繪畫、鑲嵌與空間表現技術。

  • 圖拉真浴場位於羅馬競技場與羅馬廣場附近，西元109年6月22日落成，由大馬士革的阿波羅多洛斯設計，占地約6萬平方公尺，規模宏大。

  • 目前僅小規模開放，9月12、13日先開放預約，10月2日起改為每周五至周日開放，每天安排6場導覽，每場最多15人，需事前預約。

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