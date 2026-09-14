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12歲被逼婚…埃及83歲婦苦讀變博士 獲總統表揚

中央社
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聯合國兒童基金會指出，童婚女孩較容易失學，也可能面臨較高的健康風險及家庭暴力，並...
聯合國兒童基金會指出，童婚女孩較容易失學，也可能面臨較高的健康風險及家庭暴力，並對日後參與勞動市場造成長期影響；圖為擺攤販售自製手工藝用品的埃及婦女。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

埃及83歲婦人阿瑪爾童年被迫早婚，歷經罹癌與骨折仍不放棄求學，最終取得博士學位並獲總統表揚，也折射偏鄉女性教育受阻的結構問題。

埃及總統塞西日前公開表揚一名以83歲高齡取得博士學位的老奶奶，她12歲被迫輟學走進婚姻，但求學夢想未曾斷過。這不僅是埃及老奶奶個人追夢的故事，也讓人看見埃及偏鄉女性因童婚或童工問題，導致教育中斷的長期障礙。

埃及83歲老奶奶阿瑪爾站在講台上，引用埃及知名歌星莫尼爾（Mohamed Mounir）的一首歌名，對著台下觀眾說：「我的『夢想』讓我活出人生」。

在全世界先進國家中，老年退休後重拾書本拿下碩博士學位者多有耳聞。然而，在埃及這個如今文盲率仍近17%，且偏鄉地區也普遍存在童婚、童工習俗，導致女童被迫剝奪教育權利的社會中，能夠在近70歲開始從初中程度苦讀，並在83歲拚到博士學位，確實是寥若晨星。

阿瑪爾1943年出生於埃及尼羅河三角洲農業大省達卡利亞（Dakahlia），12歲就按照家族傳統被迫輟學走進婚姻，一直為家庭奉獻；但求學夢想卻未曾在她的心中斷過。

罹癌、骨折中斷學業

阿瑪爾步入中年後重拾書本，並在38歲取得預科證書。在此期間，她曾因罹癌而不得不中斷學業與病魔纏鬥。病癒後，她在2011年68歲時重返校園，接著通過高中考試，並進入曼蘇拉大學（Mansoura）攻讀社會學，大學期間又遭遇雙腳骨折等健康危機，但阿瑪爾始終堅持在這條漫長的求學道路上。今年7月，阿瑪爾以論文「研究『活躍老化』與社會學變項的關係」取得博士學位。

阿瑪爾的故事在埃及社群媒體引發廣泛關注，並在7月接受達卡利亞省長召見。今年8月底，埃及總統塞西更在先知誕辰慶典上表彰阿瑪爾的堅定意志與專注力。埃及媒體「金字塔報」報導，塞西在台上特別低頭親吻阿瑪爾的頭部，以表達對她的敬意。

阿瑪爾格外不容易的求學之路，實際上也凸顯埃及偏鄉社會仍待解決的問題：童工生活及女性早婚而中斷教育。

在開羅擔任阿拉伯語家庭教師的勞雅表示，埃及偏鄉地區的教育問題，並非單純以「有沒有學校」來衡量。依據埃及中央公共動員與統計局（CAPMAS）資料顯示，埃及10歲以上人口文盲率為16.1%，但女性文盲率更高達21%。2021年統計局的資料另顯示，埃及5至17歲童工比率為5%，約130萬人；女性在18歲前結婚比率為15.8%。

聯合國兒童基金會（UNICEF）指出，女性一旦結婚成為全職家庭婦女後，容易因家務、懷孕生育及照顧子女等責任而與社會脫節。童婚女孩較容易失學，也可能面臨較高的健康風險及家庭暴力，並對日後參與勞動市場造成長期影響。

2024年，埃及偏鄉加爾比亞省即發生一起令人震驚的悲劇，12歲被母親嫁出去的童婚女孩，在15歲被丈夫從屋頂拋下虐死，因為女孩未經許可吃了一盤麵。

另外，國際勞工組織（ILO）資料顯示，農業是埃及童工最主要的工作領域，尤其集中於社經地位條件極差的農村地區。去年在梅努菲亞省發生一起載客小巴與卡車相撞的重大車禍，車內的18名死者都是一群要前往葡萄園工作的女童工。

推成人教育「掃盲」

埃及政府近年開始積極推動「掃盲」及成人教育政策。2025年埃及當地媒體也有報導，埃及衛生與人口部要開始嚴懲18歲以下童婚以及女性割禮罪犯，並特別指出，現在埃及社會的文盲問題與女性教育、農村地區早婚，以及兒童勞動等現象緊密關聯。

對埃及人來說，埃及奶奶博士證明的不只是受教育年齡的差距，更是「教育機會能否延續」的差距。阿瑪爾不僅是高齡學習，也以極為堅強的意志突破種種限制，為自己重新開創受教機會，並以自身經歷成為她論文主題「活躍老化」的最直接實例。

83歲高齡的埃及老婦人Amal Ismail因高齡完成學業並取得博士學位，受到表...
83歲高齡的埃及老婦人Amal Ismail因高齡完成學業並取得博士學位，受到表揚。（取材自Threads）

埃及偏鄉地區現仍普遍存在童婚、童工習俗，導致女童被迫剝奪教育權利；圖為開羅市區馬...
埃及偏鄉地區現仍普遍存在童婚、童工習俗，導致女童被迫剝奪教育權利；圖為開羅市區馬路上一名懷抱嬰兒的埃及婦女。(中央社)

精華 FAQ

  • 因為她在12歲被迫輟學成婚後，仍長年堅持自學，並在83歲取得博士學位，還以自身經歷完成「活躍老化」研究，成為罕見的追夢典範。

  • 她先是因家族傳統早婚而中斷學業，之後又在求學途中罹癌，晚年重返校園後還遇到雙腳骨折等健康問題，但她始終沒有放棄完成博士。

  • 新聞指出，埃及偏鄉仍存在童婚、童工與女性教育中斷等問題，女性文盲率也高於男性，顯示教育機會無法延續，已成為長期結構性困境。

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