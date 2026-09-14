印度乞討婦病逝 家中挖出30多袋紙鈔、硬幣 估計3萬現金

一名長期靠乞討維生的68歲老婦日前在租屋處病逝，沒想到竟在狹小房間內發現30多個裝滿紙鈔與硬幣的袋子。(示意圖／AI生成)

印度 卡納塔克邦曼迪亞發生一起奇聞。一名長期靠乞討維生的68歲老婦日前在租屋處病逝，鄰居與社區人士獲悉後進屋協助處理後事，沒想到竟在狹小房間內，發現30多個裝滿紙鈔與硬幣的袋子。當地居民初步估算，所有現金總額可能超過300萬盧比（約3.15萬美元）。

目前社區領袖已將這筆巨款暫時交由當地清真寺保管，等待老婦的親屬到場後，再依法律及宗教規範處理繼承事宜。

綜合媒體報導，這名過世老婦名為胡爾．烏尼薩，生前與姊姊一同租住在古塔魯社區，兩人終身未婚，長年相依生活。約兩年前姊姊過世後，胡爾開始獨居，平時主要靠在街頭乞討維持生計。

胡爾於2026年8月23日因病在家中過世。鄰居與社區人士接獲消息後，隨即進屋協助處理後事，沒想到整理遺物時，意外發現屋內堆放大量麻布袋與塑膠袋。眾人打開袋子後才發現，裡頭竟裝滿紙鈔及硬幣，現場至少有30多袋現金。經初步清點，目前已確認約有90萬盧比（約9453美元），另外還有約20袋現金尚未完成清點。當地居民初步估算，所有現金加總可能超過300萬盧比。

目前當地社區領袖已將這筆巨額現金暫時交由古塔魯當地清真寺保管，同時聯絡胡爾居住在外地的親屬。相關負責人表示，剩餘20多袋現金將等親屬抵達後，再於眾人見證下公開清點，之後依照當地法律及宗教規範，處理後續遺產繼承事宜。