我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

印度乞討婦病逝 家中挖出30多袋紙鈔、硬幣 估計3萬現金

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名長期靠乞討維生的68歲老婦日前在租屋處病逝，沒想到竟在狹小房間內發現30多個...
一名長期靠乞討維生的68歲老婦日前在租屋處病逝，沒想到竟在狹小房間內發現30多個裝滿紙鈔與硬幣的袋子。(示意圖／AI生成)

印度卡納塔克邦曼迪亞發生一起奇聞。一名長期靠乞討維生的68歲老婦日前在租屋處病逝，鄰居與社區人士獲悉後進屋協助處理後事，沒想到竟在狹小房間內，發現30多個裝滿紙鈔與硬幣的袋子。當地居民初步估算，所有現金總額可能超過300萬盧比（約3.15萬美元）。

目前社區領袖已將這筆巨款暫時交由當地清真寺保管，等待老婦的親屬到場後，再依法律及宗教規範處理繼承事宜。

綜合媒體報導，這名過世老婦名為胡爾．烏尼薩，生前與姊姊一同租住在古塔魯社區，兩人終身未婚，長年相依生活。約兩年前姊姊過世後，胡爾開始獨居，平時主要靠在街頭乞討維持生計。

胡爾於2026年8月23日因病在家中過世。鄰居與社區人士接獲消息後，隨即進屋協助處理後事，沒想到整理遺物時，意外發現屋內堆放大量麻布袋與塑膠袋。眾人打開袋子後才發現，裡頭竟裝滿紙鈔及硬幣，現場至少有30多袋現金。經初步清點，目前已確認約有90萬盧比（約9453美元），另外還有約20袋現金尚未完成清點。當地居民初步估算，所有現金加總可能超過300萬盧比。

目前當地社區領袖已將這筆巨額現金暫時交由古塔魯當地清真寺保管，同時聯絡胡爾居住在外地的親屬。相關負責人表示，剩餘20多袋現金將等親屬抵達後，再於眾人見證下公開清點，之後依照當地法律及宗教規範，處理後續遺產繼承事宜。

精華 FAQ

  • 因為鄰居整理遺物時，意外在她狹小的租屋內發現30多袋裝滿紙鈔與硬幣的袋子，與她生前靠乞討維生的形象形成強烈反差。

  • 目前已確認約90萬盧比，另有約20袋仍待清點；當地居民初步估算，全部現金加總可能超過300萬盧比，約合3.15萬美元。

  • 社區領袖已先把現金交由當地清真寺保管，並聯絡死者外地親屬；待親屬到場後，將在眾人見證下清點，再依法律與宗教規範辦理繼承。

印度

上一則

波斯灣會議喊卡 伊朗談荷莫茲協議生變 多國挨打還得看德黑蘭臉色

下一則

瑞典大選民調 左翼領先、極右支持度下滑

延伸閱讀

丈夫過世六年了仍收醫院4千元帳單 68歲婦背債難退休

丈夫過世六年了仍收醫院4千元帳單 68歲婦背債難退休
台男涉在日本當車手 冒充警察騙走老婦400萬日圓

台男涉在日本當車手 冒充警察騙走老婦400萬日圓
聖瑪利諾2起入室盜竊疑同2嫌 ATM遭裝「卡鈔」裝置無法吐現金

聖瑪利諾2起入室盜竊疑同2嫌 ATM遭裝「卡鈔」裝置無法吐現金
家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

熱門新聞

圖為哈利王子（中）和哥哥威廉王子（右）在2016年12月19日合影照片，左為凱特王妃。（路透）

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

2026-09-10 23:05
美國海軍第5艦隊駐紮的巴林基地2月28日遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。（路透）

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

2026-09-11 07:10
倫敦杜莎夫人蠟像館，哈利王子與梅根的蠟像擺放著行李箱，象徵「回家了」。(路透)

英版「周六夜現場」嘲諷哈梅 查理問：Netflix的錢花光了？

2026-09-12 23:50
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
兩名伊朗高層消息人士與另外3位知情人士告訴路透，伊朗透過類似以物易物的安排，繞過針對其石油銷售的制裁，向中國採購價值數以十億計美元的商品，包括軍事設備。資料照片。路透

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

2026-09-10 12:25
菲律賓防長鐵歐多洛。(路透資料照)

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

2026-09-08 15:12

超人氣

更多 >
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話