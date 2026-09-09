巨型壁畫和馬賽克清晰可見 古羅馬圖拉真浴場首度開放參觀

羅馬重要古蹟圖拉真浴場完成修復，古羅馬時期的珍貴作品「壯觀馬賽克」重見天日。（羅馬市政府提供）

AI摘要 文章摘要整理： 義大利羅馬宣布圖拉真浴場12日起首度對外開放，遊客可近距離欣賞保存良好的巨型壁畫與馬賽克，參觀人數與時段則因修復作業而受限。

義大利 羅馬市長嘉提葉里8日宣布，古羅馬圖拉真浴場（Baths of Trajan）12日起將首度對外開放。這座集沐浴與休閒功能於一體的古老建築群擁有巨型壁畫和馬賽克裝飾。

嘉提葉里（Roberto Gualtieri）告訴記者：「這是迄今為止發現的羅馬時代規模最大的濕壁畫和馬賽克鑲嵌畫。」他形容這些藝術品「絕妙非凡」，「無論在藝術美感還是歷史意義，都是世界上獨一無二的」。

法新社報導，圖拉真浴場遺址位於羅馬競技場（Colosseum）與羅馬廣場（Roman Forum）附近的歐皮歐山（Colle Oppio）上。

圖拉真浴場於西元109年落成，由當時最知名的建築師大馬士革的阿波羅多洛斯（Apollodorus of Damascus）設計建造，占地約6萬平方公尺。

遊客將能欣賞到一幅名為「彩繪之城」（The Painted City）的壁畫，其描繪的是羅馬帝國時期一座未具名的城市，以及一幅名為「繆思與哲學家」（The Muse and the Philosopher）的巨型馬賽克鑲嵌畫，其顏色依舊鮮艷，人物刻畫栩栩如生。

由於這個區域目前仍在修復中，9月僅於週末對外開放，每組參觀人數不超過15人。

圖拉真浴場由古羅馬皇帝圖拉真下令建設，是羅馬重要古蹟，此次修復重點之一是半圓形殿。（羅馬市政府提供）

圖拉真浴場內的壯觀馬賽克壁畫，可窺見西元1到2世紀時期，古羅馬精緻的藝術與建築技藝。（羅馬市政府提供）

圖拉真浴場由古羅馬皇帝圖拉真下令建設，是羅馬重要古蹟，此次修復重點包括地下長廊。（羅馬市政府提供）

羅馬重要古蹟圖拉真浴場完成修復，古羅馬濕壁畫彩繪之城得以開放民眾近距離參觀。（羅馬市政府提供）