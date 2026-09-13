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狗嗅覺+AI揪7種癌 印度研究準確率逾9成 嗅聞犬有這些品種

中央社
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印度團隊結合狗狗靈敏嗅覺與AI技術，開發出非侵入性癌症初篩技術，技術能為患者帶來...
印度團隊結合狗狗靈敏嗅覺與AI技術，開發出非侵入性癌症初篩技術，技術能為患者帶來多大助益，仍有待時間證明。（視頻截圖）

狗狗真能聞出癌症印度團隊結合狗狗靈敏嗅覺與AI技術，開發出非侵入性癌症初篩技術。小規模研究顯示，這項技術在七種常見癌症篩檢中準確率突破九成，盼助患者及早確診。

據中央社引述法新社報導，全球愈來愈多研究顯示，狗狗經過訓練後，能偵測癌症、帕金森氏症、COVID-19等多種人類疾病。研究顯示，疾病可能改變人體釋放的化學物質，進而產生獨特氣味，而相較於人類僅有約500萬個嗅覺受器，狗狗則擁有多達3億個，嗅覺更為靈敏。

印度班加羅爾（Bengaluru）新創公司Dognosis正利用人工智慧（AI）分析狗狗腦部活動、呼吸與肢體語言，將牠們對氣味的生理反應，轉化為可分析的數據。

26歲的共同創辦人庫戈德（Akash Kulgod）出身醫生世家，畢業於加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）認知科學系，他表示：「在1小時當中，牠們能嗅聞數千次，每一次都能評估一份樣本。」

若能趁早期發現罹癌，將大大影響患者存活率，但在印度，許多癌症患者確診時往往已是晚期。犬隻嗅聞篩檢將能提供一種簡易、平價、可大規模推廣的初篩方式，先找出潛在病例，再做進一步檢查。

Dognosis期待明年正式投入商業化營運，有望成為繼德國與以色列業者之後，全球第三家從事這類技術的公司。在爭取商業許可的同時，Dognosis也獲印度創投公司Accel等企業注資，並且正與政府醫療機構展開合作。

目前Dognosis共訓練15隻嗅聞犬，其中多數是米格魯，也有部分是馬利諾犬與牧羊犬的混血犬，均透過領養或合法繁殖業者引進。

牠們身上會穿戴特製3D列印頭盔以及布滿感測器的背帶，在裝有自動餵食機的工作平台上嗅聞人類樣本，完成任務即可獲得零食獎勵，每天工作時間控制在30至45分鐘左右。

檢測方式十分簡便，患者只要對著棉質口罩呼吸約10分鐘，接著將口罩裝在密封袋中，送往實驗室。受檢患者不會直接與狗狗接觸。

Dognosis近期針對卡納塔卡邦（Karnataka）六家醫院、超過1500名受試者進行的研究，發現這項技術在七種主要癌症檢測中，準確率高達90%以上，目前正計畫在實際場域中展開測試，研究成果已發表於「臨床腫瘤學雜誌」（Journal of Clinical Oncology）。

未參與這項計畫的班加羅爾癌症專科醫師則表示，對這項技術抱持樂觀態度。

拉邁亞紀念醫院（Ramaiah Memorial Hospital）腫瘤科主任戴瓦達斯（Santhosh Kumar Devadas）說，這項研究初步看來相當具有潛力，「但須以規模更大的群體進行研究，才能做出明確結論」。

馬尼帕爾醫院（Manipal Hospitals）資深腫瘤科顧問醫師芮迪（Neelesh Reddy）表示，「這項技術能為一般患者帶來多大助益，仍有待時間證明」。

精華 FAQ

  • Dognosis讓訓練犬嗅聞人體樣本，再用AI分析狗狗的腦部活動、呼吸與肢體語言，把牠們對氣味的反應轉成可量化數據，用來判斷是否可能有癌症。

  • 受檢者只需對棉質口罩呼吸約10分鐘，樣本密封送檢即可，不必與狗直接接觸。研究在卡納塔卡邦6家醫院、逾1500名受試者中，7種癌症檢測準確率達90%以上。

  • 受訪腫瘤科醫師普遍認為這項技術具潛力，可能有助於早期初篩與提升偏鄉可近性，但仍需要更大規模、更多場域的研究，才能確認實際效益與臨床價值。

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