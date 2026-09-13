俄男開玩笑推一下 機器人瞬間暴走施拳腳 網戲稱：準備接管世界

俄羅斯一家電子產品商店，近日發生一起疑似機器人故障、攻擊顧客的事件。（取材自X平台）

俄羅斯 一家科技商店近日公布一段影片，聲稱店內一台機器人遭顧客推開後，竟突然對男子拳打腳踢。影片在社群媒體 瘋傳，也再次引發人們對AI機器人安全性的討論。

據每日郵報（Daily Mail）報導，這部影片拍攝於俄羅斯薩拉托夫（Saratov）的伏爾加電子（Volga Electronics）。畫面中，一名男子走進店裡，一台機器人隨後朝他走來。男子伸手想與機器人握手，但機器人沒有回應，他便開玩笑似地推了機器人一下。沒想到短短幾秒後，機器人突然「暴走」，朝男子連續揮拳、踢腿。兩名店員趕緊上前試圖拉住它，但機器人仍不斷朝男子攻擊。

目前無法確認這場衝突究竟是真實事故，還是商家的宣傳噱頭，也不清楚店家為何選擇公開這段影片。不過影片迅速在社群媒體引發熱議，有網友擔心機器人日後可能失控，甚至有人戲稱「機器人正在準備接管世界」。

這並非近期第一起機器人「出拳」引發意外的事件。幾周前，中國新疆烏魯木齊植物園一場武術表演中，一台戴著假髮的類人型機器人突然使出旋踢，正中一名男童腹部。男童當場痛得彎下身子，隨後跌進人群中，機器人則踉蹌幾步後恢復平衡，繼續表演。

今年稍早，中國央視春節聯歡晚會也曾讓數十台機器人登台，表演踢腿、翻滾以及使用雙節棍、劍和棍棒等高難度動作，而且距離人類兒童表演者僅數公尺。接連出現的「機器人失手」畫面，也讓AI機器人的安全問題再次成為討論焦點。