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俄男開玩笑推一下 機器人瞬間暴走施拳腳 網戲稱：準備接管世界

聯合新聞網
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俄羅斯一家電子產品商店，近日發生一起疑似機器人故障、攻擊顧客的事件。（取材自X平...
俄羅斯一家電子產品商店，近日發生一起疑似機器人故障、攻擊顧客的事件。（取材自X平台）

俄羅斯一家科技商店近日公布一段影片，聲稱店內一台機器人遭顧客推開後，竟突然對男子拳打腳踢。影片在社群媒體瘋傳，也再次引發人們對AI機器人安全性的討論。

據每日郵報（Daily Mail）報導，這部影片拍攝於俄羅斯薩拉托夫（Saratov）的伏爾加電子（Volga Electronics）。畫面中，一名男子走進店裡，一台機器人隨後朝他走來。男子伸手想與機器人握手，但機器人沒有回應，他便開玩笑似地推了機器人一下。沒想到短短幾秒後，機器人突然「暴走」，朝男子連續揮拳、踢腿。兩名店員趕緊上前試圖拉住它，但機器人仍不斷朝男子攻擊。

目前無法確認這場衝突究竟是真實事故，還是商家的宣傳噱頭，也不清楚店家為何選擇公開這段影片。不過影片迅速在社群媒體引發熱議，有網友擔心機器人日後可能失控，甚至有人戲稱「機器人正在準備接管世界」。

這並非近期第一起機器人「出拳」引發意外的事件。幾周前，中國新疆烏魯木齊植物園一場武術表演中，一台戴著假髮的類人型機器人突然使出旋踢，正中一名男童腹部。男童當場痛得彎下身子，隨後跌進人群中，機器人則踉蹌幾步後恢復平衡，繼續表演。

今年稍早，中國央視春節聯歡晚會也曾讓數十台機器人登台，表演踢腿、翻滾以及使用雙節棍、劍和棍棒等高難度動作，而且距離人類兒童表演者僅數公尺。接連出現的「機器人失手」畫面，也讓AI機器人的安全問題再次成為討論焦點。

精華 FAQ

  • 影片顯示，一名男子在店內與機器人互動時先伸手示意握手，接著開玩笑似地推了它一下，沒想到機器人隨即失控，朝男子連續拳打腳踢。

  • 影片據稱拍攝於俄羅斯薩拉托夫的伏爾加電子科技商店，並被店家公開到網路上。因畫面中機器人突然暴走，迅速在社群媒體瘋傳並掀起討論。

  • 因為影片呈現機器人疑似在受刺激後失控攻擊人類，讓不少網友擔心未來人機互動的風險；加上近期中俄都出現機器人傷人畫面，使安全疑慮再度升高。

社群媒體 俄羅斯

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