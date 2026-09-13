我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國遭到攻擊」布希親自畫下9/11震驚表情 達拉斯展出

日本AV女優倉木華驚傳離世 網傳遭男友暴力 生前「最後留言」曝光

AI打擊白領就業 德國技職教育重獲年輕人青睞

中央社
聽新聞
test
0:00 /0:00
AI減少白領就業機會、能源轉型熱潮雙重推動下，愈來愈多具大學入學資格的德國青年選...
AI減少白領就業機會、能源轉型熱潮雙重推動下，愈來愈多具大學入學資格的德國青年選擇不讀大學，投入技職培訓；圖為德國馬德堡一間環保建材工廠學徒。(中央社)

人工智慧應用進入職場，愈來愈多年輕人擔憂大學學歷不再等同就業保障。德國手工業協會統計，愈來愈多德國文理中學畢業生選擇就讀技職，翻轉「成績優異讀大學、成績不好才當學徒」傳統觀念。

德國教育制度長期採取分流模式，學生通常在中學階段走向不同升學或職業教育路徑。其中，文理中學（Gymnasium）主要為升讀大學做準備，學生完成學業並取得大學入學資格（Abitur）後，傳統上多會繼續進入大學就讀。

然而，這條傳統的升學路徑正在改變，根據德國手工業協會（ZDH）最新數據，去年技職教育新進學徒中，有16%是成功取得大學入學資格的文理中學畢業生。相較於20年前，新進學徒具有大學入學資格者不到5%。

馮哈格邁斯特（Paul von Hagemeister）2022年從慕尼黑文理中學畢業並取得大學入學資格，目前正接受SHK（衛浴、暖氣與空調技術）技師專業資格培訓。

他告訴商報（Handelsblatt），開始職業培訓時ChatGPT才剛問世，但AI時代的就業保障，已是影響當時職涯選擇的決定性因素。他認為，自己未來將從事的技職工作不容易被AI取代。

商報指出，當前德國就業環境確實反映馮哈格邁斯特畢業時的考量，AI如今能在短時間內撰寫複雜程式碼、處理帳務及製作客製化報價，企業也開始減少招募資訊科技、法律及會計等領域的初階白領職位。

根據德國聯邦勞工局數據，2025年德國需要大學學歷的職缺較前一年減少8%，其中資訊科技業更大減23%。聯邦勞工局預測，隨AI應用愈來愈成熟，未來幾年進入學術型白領職位的社會新鮮人將日益縮減。

比勒菲德大學（Bielefeld University）政治與青年研究學者阿爾伯特（Mathias Albert）指出，過去在德國取得法律國考等高階專業資格者，通常不太需要擔心工作或社經地位下滑，現今卻面臨自身專業可能大幅貶值風險，「這是一種全新的經驗」。

相較之下，阿爾伯特認為，目前最不需要擔心就業前景的，反而是具有中等教育程度、願意且有能力接受技職培訓的年輕人。「初階白領工作需求減少，技職領域卻長期缺工。」阿爾伯特援引德國手工業協會統計指出，目前全德約有25萬個技職職缺，許多企業迫切尋找合格的年輕人才。

另一方面，年輕人投入技職的原因也不只是AI帶來的推力，慕尼黑及上巴伐利亞手工業協會職業教育專家格斯特（Harald Gerster）表示，在AI成為熱門議題之前，能源轉型已成為青年投入技職的一大動力。

德國政府近年力推包括建築節能翻修、暖氣系統汰換及電動車充電樁建置等大規模氣候與節能政策。

格斯特指出，相關領域的人才需求不僅大幅成長，太陽能板、熱泵及空調技術等與能源轉型相關的工作，在就業博覽會上，也愈來愈受到希望透過工作「讓世界變得更好」的年輕人青睞。

精華 FAQ

  • 主要原因是AI進入職場後，初階白領職位的保障感下降，年輕人擔心大學學歷不再等於穩定工作，因此轉而尋找較不易被取代、且需求持續存在的技職道路。

  • 根據德國手工業協會統計，去年新進學徒中有16%是取得大學入學資格的文理中學畢業生；相較20年前不到5%，顯示高成績學生投入技職的比例明顯增加。

  • 能源轉型也是重要推力，政府推動建築節能翻修、暖氣系統汰換與充電樁建置，帶動太陽能、熱泵和空調等相關人才需求，讓技職工作更受年輕人青睞。

升學 德國

上一則

印尼客輪載241人爪哇海失聯 出事前遇惡劣天候 搜救隊急赴最後位置

下一則

反方贏16票險勝 英安樂死法案遭國會否決

延伸閱讀

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人
年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場

年薪4萬工作也要搶？H-1B正在把美國年輕人逼出職場
AI只搶年輕人飯碗？55歲以上勞工也難逃 尤其這類工作

AI只搶年輕人飯碗？55歲以上勞工也難逃 尤其這類工作

熱門新聞

圖為哈利王子（中）和哥哥威廉王子（右）在2016年12月19日合影照片，左為凱特王妃。（路透）

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

2026-09-10 23:05
美國海軍第5艦隊駐紮的巴林基地2月28日遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。（路透）

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

2026-09-11 07:10
兩名伊朗高層消息人士與另外3位知情人士告訴路透，伊朗透過類似以物易物的安排，繞過針對其石油銷售的制裁，向中國採購價值數以十億計美元的商品，包括軍事設備。資料照片。路透

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

2026-09-10 12:25
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
菲律賓防長鐵歐多洛。(路透資料照)

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

2026-09-08 15:12
烏克蘭士兵在南部札波羅熱準備向俄羅斯發射無人機。(歐新社)

烏克蘭打仗缺錢「盯上色情產業」稅收可買3萬架無人機

2026-09-05 23:34

超人氣

更多 >
遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口
54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場
擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕
75歲「星爺御用配角」張美娥公開求職 網友勸退：好好養老吧

75歲「星爺御用配角」張美娥公開求職 網友勸退：好好養老吧
「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定