AI打擊白領就業 德國技職教育重獲年輕人青睞

AI減少白領就業機會、能源轉型熱潮雙重推動下，愈來愈多具大學入學資格的德國青年選擇不讀大學，投入技職培訓；圖為德國馬德堡一間環保建材工廠學徒。(中央社)

人工智慧應用進入職場，愈來愈多年輕人擔憂大學學歷不再等同就業保障。德國 手工業協會統計，愈來愈多德國文理中學畢業生選擇就讀技職，翻轉「成績優異讀大學、成績不好才當學徒」傳統觀念。

德國教育制度長期採取分流模式，學生通常在中學階段走向不同升學 或職業教育路徑。其中，文理中學（Gymnasium）主要為升讀大學做準備，學生完成學業並取得大學入學資格（Abitur）後，傳統上多會繼續進入大學就讀。

然而，這條傳統的升學路徑正在改變，根據德國手工業協會（ZDH）最新數據，去年技職教育新進學徒中，有16%是成功取得大學入學資格的文理中學畢業生。相較於20年前，新進學徒具有大學入學資格者不到5%。

馮哈格邁斯特（Paul von Hagemeister）2022年從慕尼黑文理中學畢業並取得大學入學資格，目前正接受SHK（衛浴、暖氣與空調技術）技師專業資格培訓。

他告訴商報（Handelsblatt），開始職業培訓時ChatGPT才剛問世，但AI時代的就業保障，已是影響當時職涯選擇的決定性因素。他認為，自己未來將從事的技職工作不容易被AI取代。

商報指出，當前德國就業環境確實反映馮哈格邁斯特畢業時的考量，AI如今能在短時間內撰寫複雜程式碼、處理帳務及製作客製化報價，企業也開始減少招募資訊科技、法律及會計等領域的初階白領職位。

根據德國聯邦勞工局數據，2025年德國需要大學學歷的職缺較前一年減少8%，其中資訊科技業更大減23%。聯邦勞工局預測，隨AI應用愈來愈成熟，未來幾年進入學術型白領職位的社會新鮮人將日益縮減。

比勒菲德大學（Bielefeld University）政治與青年研究學者阿爾伯特（Mathias Albert）指出，過去在德國取得法律國考等高階專業資格者，通常不太需要擔心工作或社經地位下滑，現今卻面臨自身專業可能大幅貶值風險，「這是一種全新的經驗」。

相較之下，阿爾伯特認為，目前最不需要擔心就業前景的，反而是具有中等教育程度、願意且有能力接受技職培訓的年輕人。「初階白領工作需求減少，技職領域卻長期缺工。」阿爾伯特援引德國手工業協會統計指出，目前全德約有25萬個技職職缺，許多企業迫切尋找合格的年輕人才。

另一方面，年輕人投入技職的原因也不只是AI帶來的推力，慕尼黑及上巴伐利亞手工業協會職業教育專家格斯特（Harald Gerster）表示，在AI成為熱門議題之前，能源轉型已成為青年投入技職的一大動力。

德國政府近年力推包括建築節能翻修、暖氣系統汰換及電動車充電樁建置等大規模氣候與節能政策。

格斯特指出，相關領域的人才需求不僅大幅成長，太陽能板、熱泵及空調技術等與能源轉型相關的工作，在就業博覽會上，也愈來愈受到希望透過工作「讓世界變得更好」的年輕人青睞。