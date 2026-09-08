AI恐損害兒少學習 OECD：使用者成績較差

OECD報告指出，不使用AI寫作業的學生，成績優於使用AI者。美聯社

經濟合作發展組織（OECD）報告指出，不用AI寫作業的學生，成績優於使用AI者，提供迄今以來最全面的證據，顯示AI可能傷害學習。

根據報告，寫作文時，從未或幾乎不用AI來打草稿的學生，科學測驗成績為509分，高於每天或幾乎每天使用AI者的481分。兩者間的28分差距經過社經地位調整，相當於一年半的教學。類似情況也出現在AI的其他用途，包括對初步研究新題目，或替指定讀物做摘要。

OECD教育與技能主管史萊賀寫道：一如觀看運動賽事不會讓人變健康，要靠運動才能辦到。消費內容無法學到東西，要靠大腦與新教材進行認知掙扎（cognitive struggle）。正值外界日益憂慮AI聊天機器人改變教育，「認知卸載」（cognitive offloading）為一大風險，即學童把困難任務丟給AI，而非自己想辦法。

史萊賀說，AI應該當作「鷹架，而非拐杖」，科技若能引發或強化認知掙扎，學生將會進步，倘若科技繞過這個階段，會損害學生發展。

OECD的國際學生能力評量計畫（PISA），測試了91國的逾76萬名15歲學生，在科學、數學、閱讀領域的能力，結果備受政治人物與決策者的關注。