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昔日「歐洲北韓」引美資叩關歐盟 很難無視民意反彈

記者許珮絨
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阿爾巴尼亞總理拉馬(圖)積極深化對美經貿，但川普女婿庫許納的開發案，引發是否符合...
阿爾巴尼亞總理拉馬(圖)積極深化對美經貿，但川普女婿庫許納的開發案，引發是否符合歐盟透明治理標準的疑慮。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

阿爾巴尼亞在爭取美資與歐盟入會之間面臨拉扯，庫許納案引發民意反彈，也凸顯其法治、採購與反貪腐改革仍未達歐盟標準。

「紅鶴革命」抗議浪潮，不只影響阿爾巴尼亞內政，也牽動地緣政治。阿爾巴尼亞昔日曾被稱為「歐洲北韓」，一度鎖國近半世紀，如今正積極融入歐洲政經體系，目標2030年成為歐盟會員國。庫許納案卻讓阿爾巴尼亞必須面對一項更棘手的問題，在爭取美國資本與政治支持的同時，能否守住歐盟要求的法治與治理標準。

人口外流與經濟落差是阿爾巴尼亞急於加入歐盟的主要原因。歐洲復興開發銀行指出，該國23%受過高等教育的人口已移居海外，歸國率僅2%至3%，每年約4萬1700名勞動力流失，人才外流造成的經濟損失相當於GDP的5%至6%。拉馬政府希望藉加入歐盟擴大市場、吸引投資，改善就業環境，降低年輕人出走的誘因。

國家小檔案 製表／蔡佩蓉
國家小檔案 製表／蔡佩蓉

入歐路線也反映阿爾巴尼亞日益明確的地緣政治選擇。阿爾巴尼亞2009年加入北約，與美國維持密切安全合作，在科索沃等巴爾幹安全議題上，華盛頓具有重要影響力。拉馬政府近年也積極深化與美國的經貿連結，但庫許納案凸顯美國投資帶來的經濟利益，可能與歐盟要求的法治與透明治理產生衝突。

相較於對美關係，阿爾巴尼亞近年對中國的態度明顯降溫，目前雖仍留在中國與中東歐國家的「17+1」合作機制內，但拉馬曾形容該機制帶來的經濟效益「可以說是零」。在安全與關鍵基礎建設領域，阿爾巴尼亞也是最早響應川普政府「5G乾淨網路」倡議的巴爾幹半島國家之一，限制華為等中國企業參與5G建設。

但外交路線靠近歐美，不代表國內治理已達到歐盟標準。阿爾巴尼亞2014年成為歐盟候選國，2022年獲准展開入歐章節審查，2023年完成所有章節審查，2024年與歐盟展開基本原則章節談判。

歐美施壓成立的特別反貪腐與組織犯罪檢察署（SPAK）近年接連起訴重量級政客，但當調查觸及執政黨核心，政治力便毫不掩飾地強行介入。2026年初，前副總理巴盧庫因涉入兩億歐元基建弊案遭起訴，執政黨卻在國會否決逮捕聲請，讓外界對其司法獨立的承諾打上問號。

庫許納案正是在這樣的背景下成為「紅鶴革命」導火線，開發計畫遭質疑未充分進行公眾諮詢，環境審查與招標程序也涉及爭議。歐盟委員會已警告，阿爾巴尼亞環境與公共採購立法須對齊歐盟標準，若拉馬政府執意強推開發案、無視法治紅線與民意反彈，2030年入歐目標恐將面臨更大阻力。

歷史大事記 製表／蔡佩蓉
歷史大事記 製表／蔡佩蓉

精華 FAQ

  • 主因是人口外流與經濟落差嚴重，高等教育人才大量出走，勞動力持續流失。政府希望藉由入歐擴大市場、吸引投資、改善就業，進一步降低年輕人離國誘因。

  • 因為該開發案被質疑未充分進行公眾諮詢，環境審查與招標程序也有爭議。它讓外界擔心政府為了外來投資，可能忽視法治紅線與民意反彈。

  • 雖然已完成章節審查並進入基本原則談判，但反貪腐機構SPAK辦案仍受政治干預，連執政黨核心涉案也可能遭國會護航，顯示司法獨立與治理透明度仍不足。

庫許納 歐盟 北韓

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