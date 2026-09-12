川普女婿度假村開發案 掀起阿爾巴尼亞「紅鶴革命」

阿爾巴尼亞發生大規模示威抗議，民眾以棲息於阿爾巴尼亞西南部保護區的「紅鶴」為象徵物，要求政府即刻停止保護區的大型度假村開發計畫。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普女婿庫許納主導的薩贊島、納爾塔潟湖度假村案，引發阿爾巴尼亞大規模示威，民怨從環保擴及貪腐、土地與治理爭議。

阿爾巴尼亞5月底爆發自1991年共產政權垮台以來最大規模抗議，起因是一項由美國總統川普 女婿庫許納 主導的豪華度假村開發案。隨著抗議持續，民眾訴求從反對破壞生態環境，進一步擴大至反貪腐、反政府，當地紅鶴也成為示威象徵。

外資進場 環保疑慮升高

這項開發案涉及薩贊島與納爾塔潟湖，總投資額上看50億歐元，規畫包含高端旅館、高爾夫球場、賭場、水上樂園、別墅，以及可停泊超級遊艇的碼頭。阿爾巴尼亞近年積極爭取2030年前加入歐盟 ，南部海岸地價快速上漲，也成為外資看中的背景。

其中，薩贊島面積約565公頃，20世紀曾先後被義大利及共產時期的阿爾巴尼亞政府作為軍事據點，直到2024年才從國家軍事資產名錄移除，為民間開發創造法律條件。

納爾塔潟湖則是紅鶴、赤蠵龜等物種的棲息地。當地2004年被列為自然保護區，2022年改列為保護景觀，2024年再度修法放寬開發限制，度假村計畫因此引發環保人士強烈反彈。

阿爾巴尼亞政府則將開發視為推動經濟與旅遊轉型的契機。旅遊業近年成為經濟成長主力，總理拉馬認為，引進高端觀光客及外資有助提升國際形象，並宣稱計畫可望創造逾1萬個就業機會。

第一女婿身分 國際關注

政府2024年底將庫許納旗下公司列為「戰略投資人」，可享有加速審批、跨部會協助及取得公有土地等特殊待遇。面對抗議，拉馬多次反擊，稱示威是「數位時代的歇斯底里」，並表示只要他仍在位，投資就不會停下來。

阿爾巴尼亞總理拉馬積極深化對美經貿，但川普女婿庫許納(圖)的開發案，引發是否符合歐盟透明治理標準的疑慮。(歐新社)

然而，開發案引發的不滿不只來自環境議題。今年4月度假村計畫悄然動工，5月在茲韋內茲施工現場發生暴力驅離，爭議迅速升溫。施工單位圈占居民仍有爭議的祖傳土地，加上現行法規允許政府為私人投資徵收私有土地，讓民眾進一步質疑「土地掠奪」。

另一方面，觀光快速成長也加深社會對發展方向的疑慮。阿爾巴尼亞2024年觀光規模較2019年成長82%，約占國內生產毛額22%，但房價及生活成本持續上升，海灘等公共空間逐漸遭私人開發，年輕人口外移問題也未解決。

政治學者卡伊休指出，政府大力推動遊艇碼頭、豪華度假村等大型開發，與民眾每天面對的醫療、教育問題存在落差，最終成為「紅鶴革命」爆發的民怨導火線。

這場抗議也並非單純的「反美」或「反川普」運動。抗議核心仍是阿爾巴尼亞國內的政治與治理問題，庫許納的身分則讓原本的國內爭議受到國際關注。

阿爾巴尼亞是歐洲最親美的國家之一，兩國情誼可追溯至1919年巴黎和平會議，當時美國總統威爾遜曾力阻列強瓜分阿爾巴尼亞。

不過，庫許納的特殊身分仍讓這起爭議牽動外交及經濟考量。身為北約成員國及歐盟候選國，拉馬政府積極向美國政經勢力示好，也希望藉由外資帶動經濟成長。但在納爾塔案中，政府為大型開發放寬保護區規範，使外界質疑政府為吸引投資犧牲環境及公共利益，抗議者因此喊出「阿爾巴尼亞非賣品」的口號。

阿爾巴尼亞外國旅客破1200萬人次 十年成長3倍。(製表／蔡佩蓉)