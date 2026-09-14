馬來西亞駕駛必備「蒼蠅拍」應對付費感應器 網：最偉大發明

一名吉隆坡Grab駕駛展示車上常備的伸縮桿，只要將Touch 'n Go感應卡固定在前端，即使距離感應器略遠，坐在車內都能輕鬆感應付費，簡單工具也展現大馬駕駛的生活智慧。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 馬來西亞駕駛常以蒼蠅拍或伸縮桿固定Touch 'n Go卡，應對距離過遠的感應器，方便通過停車場與收費閘口，成為獨特的生活智慧。

當車輛緩緩駛近停車場出口，駕駛降下車窗，伸出一支長長的「蒼蠅拍」，拍面固定一張感應卡，朝付費感應器輕輕一觸，「嗶」的一聲，柵欄升起，車子順利離場。

別以為駕駛是臨時找不到東西，隨手拿「蒼蠅拍」救急。這支看似不起眼的生活用品，是馬來西亞不少駕駛必備的車上神器，甚至有網友戲稱「最偉大的發明之一」。

只要把Touch 'n Go卡固定在「蒼蠅拍」或伸縮桿前端，遇到距離較遠的感應器，駕駛不需解開安全帶，或把身體探出車窗，也不必反覆移動車輛，伸長桿子，就能輕鬆感應。

馬來西亞是高度依賴汽車移動的社會，從住家、辦公大樓到百貨商場，日常生活與停車場密不可分；高速公路四通八達，各式收費與感應設備也成為駕駛日常。

然而，車輛高低位置各有不同，感應器卻未必總在伸手可及之處。這支幾乎毫無科技含量的長柄工具，解決的正是科技設備與駕駛之間短短幾十公分的「最後一哩路」。

對每天穿梭吉隆坡大街小巷的Grab駕駛而言，「蒼蠅拍」再熟悉不過。一名Grab駕駛表示，不同停車場的感應設備設計不一，準備一支「蒼蠅拍」在車上，進出停車場方便許多。

有趣的是，這種工具沒有統一規格。有人真的使用「蒼蠅拍」，有人使用伸縮塑膠桿，也有人購買專門夾住Touch 'n Go卡的長柄卡夾，工具各有不同，目的只有一個：「讓手再長一點」。

對初到大馬的外國人而言，初次看到這個畫面或許摸不著頭緒，但親自駕車後往往恍然大悟，逐漸「入境隨俗」，理解這項看似奇特的工具為何會成為大馬駕駛的日常。

馬來西亞近年支付科技快速發展，電子錢包、QR Code、信用卡感應日益普及，「蒼蠅拍」卻沒有因此退出駕駛座旁。

一邊是智慧停車、無現金支付與自動辨識系統，一邊是馬幣幾令吉就能解決問題的塑膠長桿，兩種看似不同時代的工具，同時出現在馬來西亞的停車場，構成有趣的城市風景。

這支「蒼蠅拍」稱不上改變世界的重大發明，卻解決了每天開車可能碰上的小麻煩。生活智慧有時不必複雜，找到最簡單的方法，問題也就迎刃而解。

這大概就是馬來西亞式的生活智慧：不一定高科技，卻很管用。

馬來西亞不少駕駛會將Touch 'n Go感應卡固定在「蒼蠅拍」或伸縮桿前端，遇到收費感應器時，只要伸出長桿即可完成感應，成為當地常見的開車實用工具。圖為駕駛使用「蒼蠅拍」伸出車窗感應付費。(中央社)