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新加坡流暢交通的背後「實驗」 買車須擁車證 1張逾10萬美元

中央社
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在新加坡買車絕非單純的「車價問題」，因為決定一個人能否開車上路，關鍵在於一張有效...
在新加坡買車絕非單純的「車價問題」，因為決定一個人能否開車上路，關鍵在於一張有效期限10年的擁車證（COE）。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

新加坡透過10年期擁車證與車輛配額抑制車量，讓買車成本居全球前列；但因公共交通完善，多數居民即使不買車也能順利生活。

走在新加坡的街頭，亮麗耀眼的名車呼嘯而過，這座花園城市的道路永遠維持著令人讚嘆的順暢。然而，在這片看似愜意流暢的車流背後，藏著全球少有、也最令人瞠目結舌的「擁車成本」。

對於剛搬來新加坡的外國人，或是剛拿到駕照的當地社會新鮮人來說，在新加坡買車絕非單純的「車價問題」，而是一場對口袋深度與心智耐力的考驗。因為在這裡，決定一個人能否開車上路，關鍵在於一張有效期限10年的擁車證（COE）。

今年7月擁車證競標結果出爐，各大車市經銷商與車主的討論群組裡又是一陣驚嘆。中小型乘用車組的成交價刷新紀錄、衝上新幣12萬9000元（約10萬1831 美元）。光是這張為期10年的開車許可證，價格就比上一輪升了新幣5153元。這張證照的價錢在台灣約可買下4輛國產一般小客車。

新加坡土地面積約為735.7 平方公里，卻容納約600萬人口。為避免土地與道路空間有限導致交通壅塞，新加坡政府早在1990年代就實施擁車證（COE）制度，透過車輛配額等措施控制車輛數量；目前全國車輛總數接近100萬輛。

新加坡政府定期將車輛配額放到公開市場上讓大眾競標，當市場需求旺盛、經濟熱絡，擁車證價格通常隨之上升，讓新加坡的汽車取得成本居高不下。

「在新加坡開車要不是財力的象徵，就是對時間有極致要求的奢侈品。」在金融區上班的新加坡人開玩笑地分享對擁車用路人的看法。

然而，新加坡政府敢於實施這項汽車政策，底氣來自於其鋪天蓋地且高效的公共交通系統。在四季如夏的新加坡，人們走出地鐵站、各大商辦冷氣隨即迎面而來；公車網路幾乎涵蓋了小島的每一個角落、車費親民，再加上普及的計程車與叫車服務，絕大多數新加坡居民即便一輩子不買車，生活也幾乎不受影響。

走在傍晚的濱海灣，看著無縫接軌的地鐵與井然有序的道路狀況，這場長達數十年的「高代價交通實驗」似乎有一定程度效果。新加坡用全球最昂貴的購車門檻，換來城市交通秩序的流暢，也間接吸引國際大型活動選在此地舉行。

不過每當競標結果公布，看著那又創新高的金額數字，許多懷抱「開車夢」的新加坡年輕人，也只能默默收起車廠的目錄，轉身走進涼爽舒適的地鐵站。

精華 FAQ

  • 新加坡土地狹小、道路空間有限，若任由車輛增加，容易造成嚴重壅塞。政府因此以擁車證和配額制度控制車數，維持交通秩序與道路順暢。

  • 今年7月，中小型乘用車組擁車證成交價刷新紀錄，達新幣12萬9000元，約10萬1831美元。這只是10年開車許可證的價格，仍未包含車價本身。

  • 因為新加坡擁有高效率且覆蓋廣泛的大眾運輸系統，地鐵、公車、計程車與叫車服務都很便利，讓多數居民即使一輩子不買車，也不太影響日常生活。

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