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搞笑諾貝爾獎出爐 蟑螂奶、擤鼻涕、富人偷糖的科學皆入列

中央社
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9月3日在瑞士蘇黎世會議中心舉行的搞笑諾貝爾獎頒獎典禮上，來自瑞士、荷蘭和德國的...
9月3日在瑞士蘇黎世會議中心舉行的搞笑諾貝爾獎頒獎典禮上，來自瑞士、荷蘭和德國的學者，決定將內褲埋在泥土，透過古怪舉動來研究泥土健康狀況，贏得泥土科學獎。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

第36屆搞笑諾貝爾獎在蘇黎世登場，獎勵蟑螂奶、擤鼻涕、富人偷糖等看似滑稽卻具啟發性的科學研究。

第36屆「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel）日前在瑞士蘇黎世登場，表彰10項「先讓人發笑，再引人深思」的科學成就，包括蟑螂奶營養價值以及富人偷糖等研究。

發現蟑螂奶熱量是牛奶3倍的研究，抱走「搞笑諾貝爾獎」化學獎。(美聯社)
發現蟑螂奶熱量是牛奶3倍的研究，抱走「搞笑諾貝爾獎」化學獎。(美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在世界各地，科學家經常跳脫刻板印象的環境，進行非比尋常的研究，例如輕踩毒蛇身體不同部位，以查明究竟何種情況會引發蛇類開口咬人。

主辦單位在聲明中表示，這只是在搞笑諾貝爾獎獲得表彰的10項研究之一。這個獎項旨在突顯那些「先讓人發笑，再引人深思」的科學成就。

這項一年一度的頒獎典禮日前在瑞士蘇黎世（Zurich）舉行，本屆活動主題為「真菌」。

搞笑諾貝爾獎由「科學幽默雜誌」（Annals of Improbable Research）主辦，旨在以幽默諷刺方式致敬諾貝爾獎。

其他得獎研究包括發現「有證據顯示上流社會人士更有可能搶奪孩童的糖果、從事其他不道德行為」的研究，這項成果拿下經濟學獎；另一項發現蟑螂奶熱量是牛奶3倍的研究，則抱走化學獎。

一項發現「有證據顯示上流社會人士更有可能搶奪孩童的糖果、從事其他不道德行為」的研...
一項發現「有證據顯示上流社會人士更有可能搶奪孩童的糖果、從事其他不道德行為」的研究拿下經濟學獎。(美聯社)

醫學獎得主是一項名為「如何擤鼻涕：擤鼻涕的空氣動力學研究」的成果。

醫學獎得主是一項名為「如何擤鼻涕：擤鼻涕的空氣動力學研究」的成果。(美聯社)
醫學獎得主是一項名為「如何擤鼻涕：擤鼻涕的空氣動力學研究」的成果。(美聯社)

與此同時，探討接吻演化史的研究贏得生物力學獎。研究共同作者、英國牛津大學演化生物學家布林德爾（Matilda Brindle）接受CNN訪問時表示：「科學界遭受抨擊已有一段時間，與商業業和科技沒有明顯關聯的領域，愈來愈被認為無足輕重。」

防噴濺小便斗設計研究拿下物理學獎；利用蚊子口器作為3D列印噴嘴、被稱為「生源列印」（necroprinting）的研究，則贏得技術獎。

未參與評獎的北卡羅來納州雷諾-賴恩大學（Lenoir-Rhyne University）生物學副教授約克（Carly Anne York）向CNN表示，搞笑諾貝爾獎「始終成功突顯出讓人發笑，進而引人深思的研究」。

今年獲獎的研究團隊在瑞士蘇黎世一座會議中心領取特製獎座，造型看起來像是蘑菇與人類...
今年獲獎的研究團隊在瑞士蘇黎世一座會議中心領取特製獎座，造型看起來像是蘑菇與人類腳掌的混合體。（美聯社）

精華 FAQ

  • 本屆搞笑諾貝爾獎在瑞士蘇黎世舉行，活動主題為「真菌」。主辦單位透過這項年度頒獎，表彰10項讓人先發笑、再思考的研究成果。

  • 得獎題目包括蟑螂奶熱量是牛奶3倍、富人較可能搶糖果或不道德行為、以及如何擤鼻涕的空氣動力學研究，內容跨化學、經濟與醫學等領域。

  • 受訪學者指出，這個獎項能凸顯看似荒謬卻值得思考的研究，提醒外界科學不只服務商業與科技，也包含許多冷門但有價值的探索。

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