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102歲奶奶完成人生清單 步行走上「美加侯艾大橋」

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美加跨境侯艾大橋（Gordie Howe International Bridg...
美加跨境侯艾大橋（Gordie Howe International Bridge）。（歐新社)

加拿大安大略省溫莎市102歲婦人喬治夫（Rita Georgeff）實現了生日願望，她在新落成的美加跨境大橋親自走完全程。她原本希望在100歲生日時完成這項「人生清單」，卻因大橋工程延宕而推遲。

People報導，喬治夫是加拿大安大略省溫莎市三明治鎮（Sandwich Town）的長年居民，她8月28日剛度過102歲生日，9月1日在朋友協助安排下，走上啟用兩個月的侯艾國際大橋（Gordie Howe International Bridge）。

這座連接加拿大溫莎市與美國底特律的大橋自2018年起動工，原定今年7月27日啟用。喬治夫踏上大橋不久便興奮喊道：「天啊，我真的在做這件事！」

▲ 影片來源：Youtube平台＠CTV News（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

事實上，這趟讓她等了多年。喬治夫原本計畫在100歲生日當年完成步行跨橋的心願，但因大橋啟用時間延後，只能一再等待。她告訴加拿大CTV新聞台：「我真的想在100歲時做這件事，結果不得不等了2年。」

被問到這段漫長等待是否值得時，喬治夫毫不猶豫回答：「當然值得。」

她的好友邦迪（Gail Bondy）也表示，大家為這一天等了很久，「我們等了2年，原本是為她100歲生日安排的，結果一次又一次延期。」

步行途中，朋友不時詢問喬治夫是否需要幫忙，但她堅持靠自己走完全程。邦迪事後說：「她真的令人難以置信，她一路走下去，完全不想要任何幫助。她說，『別管我，跟著我就好，如果我遲疑了再幫忙。』整件事都是麗塔自己的。」

喬治夫在路程中還接受其他路人的祝福、一起拍照，也有人稱讚她的毅力。

70歲的同行者克雷格（Jackie Craig）告訴CTV：「她對我們來說真的是一種激勵。」

至於103歲生日還有什麼願望？喬治夫笑著說，這次的願望簡單多了：「希望我真的能活到那一天。」

精華 FAQ

  • 她想完成自己的「人生清單」，把跨越這座連接溫莎與底特律的大橋當成生日心願，並親自用步行方式實現，作為102歲生日的特別紀念。

  • 喬治夫原本希望在100歲生日時就走完大橋，但因大橋工程與啟用時間延宕，計畫一再推遲，最後才在102歲時如願完成。

  • 她一路堅持不靠幫助，甚至要朋友跟著她走就好，現場還獲得路人祝福與合照。她事後也說，等待2年非常值得。

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