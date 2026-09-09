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多人占休息區、客人勸阻反被罵 日本超市禁國中生單獨入店

聯合新聞網
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岩手縣奧州市超市「岩手生協 Coop Aterui」宣布至明年3月底，全面禁止奧...
岩手縣奧州市超市「岩手生協 Coop Aterui」宣布至明年3月底，全面禁止奧州市所有國中生單獨入店。(取材自岩手生協Coop官網)

AI摘要

文章摘要整理：

日本岩手縣一間超市因國中生長期在店內脫序鬧事，宣布自8月10日起至明年3月底，禁止奧州市國中生無家長陪同單獨入店，引發網友熱議。

日本岩手縣奧州市水澤佐倉河的超市「岩手生協 Coop Aterui」，日前貼出公告，宣布自8月10日起至明年3月底，全面禁止奧州市轄內所有國中生在無家長或成年人陪同下單獨入店。這項長達近8個月的規定，是該超市自1990年成立以來罕見的首例，起因是大批學生長期在店內造成的嚴重脫序行為。

綜合日媒報導，業者表示，從去年夏天起，每逢假日便有數十名國中生佔據2樓休息區，集體坐在走道地面、大聲放音樂，甚至在電扶梯上奔跑嬉鬧。當來店購物的客人上前勸阻時，竟反遭學生惡言辱罵。因多次通報警方仍不見改善，且現場難以逐一辨識個別學生身分與所屬學校，為顧及賣場安全與預防嚴重衝突，業者在知會市內7所國中及市教育委員會後，做出這項「無奈的選擇」。

禁令曝光後引起日本網友熱烈討論，輿論幾乎一面倒力挺店家處置。不少網友直言，即使是國中生也不該姑息，既然警察巡邏都無效，這些行為早已構成犯罪，店家應直接調閱監視器送交各校指認重罰，並痛批「教導孩子別給他人添麻煩是社會責任」，質疑教育委員會宣稱的協助輔導根本只是毫無作為的官腔回應。

另有網友感嘆類似亂象早已遍及全日本，無奈指出如今動輒將長輩嚴厲斥責貼上「虐待」標籤，導致願意出面管教的成年人銳減，反而助長青少年蔑視大人的歪風，令人憂心日本未來秩序。對此，業者強調若此現象改善會考慮提早解除禁令。

精華 FAQ

  • 業者指出，從去年夏天起，假日常有數十名國中生占據2樓休息區，還在走道席地而坐、放音樂、奔跑嬉鬧，甚至對勸阻的客人出言辱罵，已嚴重影響安全與秩序。

  • 禁令適用於岩手縣奧州市轄內所有國中生，規定自8月10日起生效，預計持續到明年3月底；期間若無家長或成年人陪同，將不得單獨進入該超市。

  • 店家表示已多次通報警方仍未改善，只能基於安全與防止衝突採取此措施，且若情況改善會考慮提早解除；不少日本網友則支持店家，批評學生行為與官方輔導失靈。

日本

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