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外國女坐地板 日本議員PO照公審挨轟 網批：妨礙了誰？

聯合新聞網
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日本奈良市議員近日在社群平台貼出一名外籍女子坐在地上照片，指對方「造成困擾」，自...
日本奈良市議員近日在社群平台貼出一名外籍女子坐在地上照片，指對方「造成困擾」，自己上前要求她站起來卻遭無視，甚至表示直到準備報警，女子才離開現場。（取材自Threads）

AI摘要

文章摘要整理：

奈良市議員原田將大在Threads貼出外籍女子坐地照片並指其造成困擾，卻引發日本與台灣網友反彈，質疑其公審陌生人是否合適。

日本奈良市議員原田將大（網名「へずまりゅう」）近日在社群平台Threads貼出一名外籍女子坐在地上的照片，指對方「造成困擾」，自己上前要求她站起來卻遭無視，甚至表示直到準備報警，女子才離開現場。未料貼文曝光後，輿論並未如他預期，不少日本及台灣網友反而質疑，女子究竟妨礙了誰，更批評身為議員卻將陌生人的照片放上網路「公審」。

從原田發布的照片可見，畫面疑似位於車站或公共空間，一名女子背靠柱子牆面坐在地板上，雙腿彎曲，低頭看著手中物品；身旁立著一只大型黑色行李箱，上方還掛著外套及隨身物品。

原田在貼文中寫道，因為這名外國人「造成困擾」，因此要求她站起來，卻被對方無視；最後當他準備叫警察時，女子便離開。他還批評對方「看誰來就改變態度」，並以「真的很丟臉」形容此事。

然而留言區出現大量反對聲音，有日本網友直接反問「這張照片到底哪裡造成困擾？」，也有人質疑「你會這樣拍日本人嗎？如果不會，為什麼覺得可以這樣拍外國人？」，另有人指出，日本街頭同樣不乏坐在路邊休息、甚至酒醉後倒地睡覺的民眾，不能只因對方是外國人，就直接認定是「迷惑行為」。

一名日本網友的留言更顯得沉重，他表示，看到外國人只是正常走在街上、帶著大件行李，就可能被如此對待，讓他「真的很難過」，甚至寫下「身為日本人，我向你們道歉」，坦言自己一直喜愛日本文化與傳統，卻因為這類事情感到羞愧。

台灣網友也有人諷刺，「在日本喝醉睡在大街上可以，外國人坐著滑手機卻不行？」，另有人提醒赴日旅客，以後若累了想坐下休息，恐怕還得擔心被陌生人拍照放到網路上。

原田過去以「迷惑系YouTuber」身分受到關注，2025年當選奈良市議員，選舉期間曾以保護奈良鹿、處理外國觀光客問題等訴求參選，官方資料顯示其為無黨籍。此次他原本想藉照片批評外國旅客行為，最後卻讓「議員能否任意拍攝陌生人並公開指責」成為留言區真正被追問的問題。

精華 FAQ

  • 他貼出一名外籍女子坐在地板上的照片，稱對方在公共場所造成困擾，自己上前要求站起來卻被無視，還表示準備報警後女子才離開。

  • 許多網友認為照片中的女子並未明顯妨礙他人，反問她究竟妨礙了誰，並批評議員未經同意拍攝陌生人、還公開上網公審，做法不當。

  • 原本想批評外國旅客行為的原田，最後反而讓外界討論議員是否能任意拍攝路人並公開指責，事件焦點從女子行為轉向他的公權力與界線。

日本

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