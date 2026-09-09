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Booking.com系統漏洞 英相官邸變度假屋 還誆稱跟賴瑞貓玩

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英相官邸慘遭惡搞上架Booking.com，還騙可找「捕鼠高手」賴瑞貓玩；圖為賴...
英相官邸慘遭惡搞上架Booking.com，還騙可找「捕鼠高手」賴瑞貓玩；圖為賴瑞站在唐寧街10號首相官邸門外。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

英國Which?在Booking.com測試建立唐寧街10號假房源，竟可被預訂並留評，批評平台審核與防詐機制失靈。

英國消費者權益組織「Which?」表示，他們早前成功在酒店預訂網站Booking.com上建立一個有關唐寧街10號（英國首相官邸）的虛假房源。該組織指出，他們的研究人員其後成功預訂虛假的首相官邸住宿，並留下一條虛假評論，將與「內閣辦公室首席捕鼠大臣」賴瑞（Larry the cat）玩耍列為這次留宿的亮點。該組織稱，儘管有明顯的虛假跡象，Booking.com卻在房源上傳兩個月後才刪除，證明其系統有漏洞。

Booking.com 的發言人向英國廣播公司（BBC）表示：「這項有限的測試並不能真實反映我們平台上數百萬條房源資訊或評論的實際情況。」

他們表示，由於「Which?」上傳的房源資訊在其網站上展示的兩個月期間並未「正式上線」，因此「我們的一些自動反詐騙機制並未被啟動，從而無法徹底移除該已關閉的房源資訊」。

據報導，用戶只能在「Which?」開放的20分鐘窗口期內，查看該房源資訊並申請預訂。

Booking.com的發言人補充指，「一系列檢查和驗證措施」有助於確保網站安全，而AI等技術「可以幫助我們在24小時內檢測並移除大部分涉及詐騙的房源資訊」。

來自「Which?」的旅遊編輯Rory Boland則表示，網站的檢查機制已被證明「不合格」。

Boland指：「假如Booking.com所謂的先進AI系統都無法識別唐寧街10號並非度假屋房源，那麼騙徒能如此輕易地利用這個平台也就不足為奇了。」

Boland強調：「如果不是因為虛假房源和釣魚鏈接會給消費者們造成如此巨大的損失，我們竟然能把英國最著名的地址列入出租房源名單，這簡直太可笑了。」

報導指，這並非該網站首次因其保安措施和客戶服務而受到批評。

「Which?」於日前在Booking.com上發布一則房源訊息，宣傳「位於倫敦市中心的一房公寓」。

該房源使用了標誌性的首相官邸大門的照片，並將其地址列為房源名稱，同時描述這間一房公寓為「位於市中心黃金地段」。

「Which?」表示，在允許消費者預訂這個虛假房源的20分鐘內，共有14人提出預訂申請。

精華 FAQ

  • 他們建立了一個以唐寧街10號為名的虛假房源，還附上首相官邸大門照片，宣稱是倫敦市中心的一房公寓，以測試平台是否能辨識明顯假訊息。

  • 研究人員不但成功預訂了該假房源，還留下虛假評論，把和賴瑞貓玩耍寫成亮點；在20分鐘開放期內，甚至有14人提出預訂申請。

  • Booking.com表示這只是有限測試，不能代表整體平台情況；並稱該房源未正式上線，部分自動反詐機制未啟動，因此無法及時移除已關閉的資料。

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