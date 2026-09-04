水都淹到膝蓋也要嫁 菲律賓新娘「白紗泡水走紅毯」

結婚示意圖。（圖／123RF）

菲律賓一對新人不畏豪雨與洪水，堅持在積水淹至腰部的教堂內完成婚禮。新娘穿著白色婚紗涉過混濁洪水走向主舞台的畫面曝光後，迅速在網路爆紅。新人表示，他們期待這一天已久，不願讓大雨和洪水阻止婚禮，「這或許不是我們想像中的婚禮，但肯定是我們永遠不會忘記的一天。」

People報導，30多歲的吉爾伯特（Gilbert Chico）與莉恩（Liean Liza Chico）9月1日在菲律賓布拉干省哈戈諾伊（Hagonoy）的聖約翰洗者堂區教堂（St. John the Baptist Parish Church）舉行婚禮。

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婚禮舉行時，菲律賓呂宋島的布拉干省正遭遇比平常更強的季風降雨。教堂曾建議新人改期舉行婚禮，但兩人仍決定如期完成儀式。

吉爾伯特說：「我們全身都濕透了，我們不介意婚紗和外套被浸濕。」

婚禮攝影師米科（Mikko Rey Alfonso）表示，這對新人雖然被告知上游洪水水位正在上升，仍「想要堅持完成」這場婚禮。

這對新人表示：「我們期待這一天已經很久了，我們不想讓大雨和洪水阻止我們結婚。」