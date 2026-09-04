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賓士幼貓卡溪邊樹叢狂叫 德州漁夫划船神救援 結局超溫馨

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黑白幼貓示意圖。(取材自unsplash@milada_vigerova)
黑白幼貓示意圖。(取材自unsplash@milada_vigerova)

德州奧斯汀一名漁夫日前在溪邊釣魚時，發現了一隻卡在岸邊樹叢上的幼貓，於是用獨木舟慢慢滑向小貓，小貓看到人類靠近也不害怕，立刻跳上了獨木舟，並開始蹭著漁夫像是在撒嬌。漁夫將影片放在網後引起廣大迴響，許多網民都被這溫馨可愛的一幕融化。最終漁夫也收編小貓，成為他們家裡的一分子。

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▲ 影片來源：TikTok＠ctaylor.atx（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這名帳號為「ctaylor.atx」的漁夫上月底在社群上分享，稱自己在日常釣魚的途中，聽到路過的釣友說有貓(cat)困在樹叢裡，但他當時以為對方是指鯰魚(catfish)，只簡單回應道「噢，我對鯰魚沒什麼興趣，但謝啦」。

直到釣魚途中，他聽見了微弱的貓咪叫聲，才意識到「原來是真的貓！」他立刻將獨木舟划向叫聲來源，看到了一隻黑白色的幼貓卡在岸邊的樹叢裡掙扎，不停地在喵喵叫，好幾度差點落水。

當獨木舟一靠到岸邊，小貓毫不猶豫地立刻跳上船，馬上就在漁夫腳邊蹭來蹭去，還爬到漁夫身上，十分親人。

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▲ 影片來源：TikTok＠ctaylor.atx（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這支影片在網路上竄紅，許多網友紛紛留言，認為小貓這麼親人很可能是曾被人類飼養過但棄養的，也有許多人建議將小貓取名為「小河」(river)、「小溪」(creek)等名字。

漁夫事後也更新後續，他決定將小貓帶回家養，並取名「幸運」(Lucky)，也帶牠去看了獸醫。從新的影片可以看到漁夫家裡原本飼養的狗狗很親密地舔著小貓，看來適應相當良好。

精華 FAQ

  • 因為釣友提到cat時，他誤以為對方是在說鯰魚catfish，只隨口回應對鯰魚沒興趣。直到他親耳聽見微弱貓叫聲，才發現真的是幼貓受困。

  • 他先慢慢划著獨木舟靠近岸邊樹叢，讓小貓不受驚嚇。獨木舟一靠岸，小貓就立刻跳上船，還主動在他腳邊磨蹭，整個救援過程相當順利。

  • 漁夫最後決定把牠帶回家飼養，取名Lucky，並帶去看獸醫。影片也顯示家中的狗狗很親近牠，代表小貓已順利融入新家庭。

德州 釣魚 賓士

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