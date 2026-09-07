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特納斯接掌蘋果王國秒吸30萬粉絲 這些數字曝艱鉅挑戰

編譯湯淑君
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蘋果新執行長特納斯；圖為2022年他擔任硬體工程資深副總裁時的檔案照。(路透)
蘋果新執行長特納斯；圖為2022年他擔任硬體工程資深副總裁時的檔案照。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

特納斯接掌蘋果後雖迅速累積人氣，但面對高市值、高估值與成長放緩，如何維持iPhone優勢並開創新產品，將是最大考驗。

蘋果公司新執行長特納斯（John Ternus）9月1日上任，在社群媒體平台X上說一聲「哈囉」，立刻吸引30萬粉絲，但這主要是接收前兩任執行長的光環。賈伯斯創立的電子裝置公司定義了過去40年的電腦使用方式，繼任的庫克憑供應鏈長才加以發揚光大。

那麼，特納斯如今繼承的蘋果是什麼樣的公司？能否帶領公司以令人驚異的速度繼續成長？下列數字凸顯特納斯繼往開來的任務有多艱鉅。

設法持盈保泰 極大挑戰

蘋果目前市值逼近4.8兆美元，只比7月登上的歷史頂峰略降。股票預期本益比逾30倍，遠高於美股大盤指數標普500的20倍，儘管盈餘成長速度其實比整體市場遜色。

為什麼投資人願意支付更高價格投資蘋果股票？外媒分析指出，這是因為，在人工智慧（AI）投資回報展望令人存疑之際，蘋果的事業成長穩定，獲利源源不斷。對特納斯而言，在蘋果已經登峰造極的時刻接掌公司，光是設法持盈保泰，已是極大的挑戰。

蘋果最大的事業是iPhone。從2007年賈伯斯發表第一代iPhone，到庫克掌舵第一年，蘋果營收從240億美元飆到1,570億美元，此後持續攀登一座又一座的高峰。庫克上任首年，蘋果賣出1250萬支iPhone，今年iPhone銷量估計可達2.6億支。

同樣可觀的是，根據Visible Alpha的資料，庫克上任第一年，iPhone平均售價為630美元，對照下，今年均價估計約970美元，價格漲了53%，擊敗同時期美國物價漲幅（47%）。

要說服善變的消費者持續花更多錢買新裝置，絕非易事。以電腦為例，第一款蘋果二號（Apple II）1977年零售價是1298美元，大約相當於今天的7000美元。今年，一台新MacBook賣1299美元，而且是今夏調漲200美元後的價格。

特納斯能否進一步提高iPhone的銷量與均價？價格肯定會上揚，反映記憶體和儲存晶片成本大漲。而且，用戶太依賴iPhone了，即使漲價也會容忍，只是未來升級頻率可能減少。

能再打造革命性新裝置？

蘋果即將推出讓果粉期待已久的新產品：訂於9日發表的蘋果首款折疊iPhone。賦予iPhone人工智慧（AI）功能的新版Siri AI也將推出，功能將比之前的iPhone語音助理大躍進。

蘋果服務事業在庫克任內成長驚人，毛利率超過75%，利潤遠勝硬體裝置的40%左右。服務事業包含應用程式（App）銷售──蘋果從App內銷售抽成多達30%。此外，光是把Google定為Safari瀏覽器的預設搜尋引擎，蘋果每年就向Google收費逾200億美元。

蘋果執行長庫克(右)和當時的硬體工程資深副總裁特納斯(左)，兩人於7月27日出席...
蘋果執行長庫克(右)和當時的硬體工程資深副總裁特納斯(左)，兩人於7月27日出席在加州洛杉磯學院博物館舉行的蘋果電視影集《泰德拉索》第四季首映。 （路透）

但在加州法官判決蘋果必須調降App Store收費後，特納斯接手的服務事業今後成長可能減緩。

蘋果觀察家對特納斯推出創新裝置寄予厚望，折疊iPhone只是起步。將來蘋果能不能打造出革命性的新裝置，引領使用者跨出智慧手機時代？在庫克任內，蘋果創新腳步未停止，2015年首次亮相的Apple Watch智慧手表造成轟動，一年後問世的AirPods無線耳機同樣大受歡迎。

特納斯承先啟後的障礙欄更高了。（編譯湯淑君）

精華 FAQ

  • 因為他接掌的是賈伯斯與庫克長年累積聲望的蘋果王國，粉絲關注多半來自前任執行長的品牌光環，而非特納斯個人已經完成的成績。

  • 蘋果市值逼近4.8兆美元，本益比逾30倍，明顯高於標普500，但盈餘成長卻不及大盤，代表投資人期待極高，特納斯得先守住現有表現。

  • 除了持續推升iPhone銷量與均價，蘋果還寄望折疊iPhone、AI版Siri與新硬體延續創新；但App Store收費受限，也可能拖慢服務業務成長。

特納斯 庫克 社群媒體

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