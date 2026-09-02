Booking.com漏洞？「唐寧街10號」遭上架供預訂 還稱可以跟賴瑞貓玩

國會議員們2026年9月1日結束夏季休會返回議會，賴瑞（Larry the cat）站在唐寧街10號首相官邸門外。（路透）

英國消費者權益組織Which?近日測試發現，酒店預訂平台Booking.com疑有房源審核漏洞，研究人員成功在平台建立以英國首相官邸「唐寧街10號」為名的虛假房源，甚至完成預訂並留下虛假評論。Which?表示，該房源在上傳兩個月後才被刪除，質疑平台反詐騙 機制未能及時識別明顯虛假資訊。

香港 01報導，Booking.com發言人回應BBC表示，這項有限測試不能反映平台數百萬條房源與評論的實際情況。對於Which?測試，平台稱相關房源在兩個月展示期間並未「正式上線」，因此部分自動反詐騙機制未被啟動，未能徹底移除已關閉的房源。

Which?研究人員早前建立了一個以唐寧街10號為房源的虛假住宿，內容還將與英國首相官邸的「捕鼠高手」賴瑞（Larry the cat）玩耍列為入住亮點。報導指出，用戶僅能在Which?安排的20分鐘窗口內查看房源並提出預訂申請。

據報導，Booking.com表示，平台設有「一系列檢查和驗證措施」保障網站安全，並稱AI等技術能協助在24小時內識別及移除大部分涉及詐騙的房源。

不過，Which?旅遊編輯Rory Boland批評平台的檢查機制「不合格」。他表示：「假如Booking.com所謂的先進AI系統都無法識別唐寧街10號並非度假屋房源，那麼騙徒能如此輕易地利用這個平台也就不足為奇了。」

Boland又說：「如果不是因為虛假房源和釣魚鏈接會給消費者們造成如此巨大的損失，我們竟然能把英國最著名的地址列入出租房源名單，這簡直太可笑了。」