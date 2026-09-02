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「聖鬥士星矢」作者告前員工侵占 索賠28億日圓

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漫畫「聖鬥士星矢」系列公仔。(聯合報系資料照)
漫畫「聖鬥士星矢」系列公仔。(聯合報系資料照)

日本知名漫畫家車田正美2日向東京地方法院提起訴訟，主張他公司的資金被侵占，要求男性前經紀人與其親友等賠償約28億9000萬日圓（約1820萬美元）。

共同社報導，車田目前72歲，以漫畫「聖鬥士星矢」為人所知。他今天也召開記者會批評，「遇到在動漫、漫畫世界沒看過的惡人。真的令人難以置信」。

車田出生於東京都，曾在集英社的「週刊少年Jump」連載「熱拳本色」等膾炙人口的作品。1980年到1990年代「聖鬥士星矢」大受歡迎，且被製作成動漫後，在日本國內外獲得高度評價。

朝日電視台與「朝日新聞」報導，根據訴狀，被告2018年到2024年左右，從管理車田著作權相關事務的3間公司，挪用資金到其他帳戶，客戶所支付的授權費也被匯入與被告有關的企業。直到東京國稅局2024年指出相關問題後，事情才曝光。

車田指控被侵占46億8000多萬日圓。車田主張，前經紀人先前已經償還車田18億日圓，不過尚未償還其他損害，車田因此在今天提訴，向前經紀人與其有關的公司，求償約28億9000萬日圓。

車田今天回憶，「這起事件被發覺之初，公司的帳戶餘額所剩無幾。」

車田的前經紀人大致承認侵占行為。遭侵占的款項被用於購買加密資產等。車田在記者會上表示，「已經不只是憤怒，而是感到無力與心寒。」

車田與前經紀人約在25年前結識，當時前經紀人擔任出版社責任編輯，兩人結識之後長年共事。車田低著頭說：「我把自己的全部心力都投入創作，其他行政事務就交給他處理。」

精華 FAQ

  • 他主張管理著作權事務的公司資金遭前經紀人及親友侵占，還把客戶支付的授權費轉入相關企業，因此向東京地方法院提起求償訴訟。

  • 根據訴狀，疑似發生在2018年至2024年左右，資金從3間公司被轉到其他帳戶，部分授權費也流向與被告有關的企業，直到國稅局指出異常才曝光。

  • 車田主張總損失約46億8000多萬日圓，前經紀人先前已償還18億日圓，但仍有大筆損害未補足，因此他再向相關公司與人士求償約28億9000萬日圓。

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