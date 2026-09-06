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義考古學家發現新遺址 符合耶穌埋葬地描述

編譯莊瑞萌／即時報導
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耶路撒冷的聖墓教堂(Church of the Holy Sepulchre)成...
耶路撒冷的聖墓教堂(Church of the Holy Sepulchre)成為世界各地宗教朝聖者的聖地，每年吸引約四百萬名遊客。(路透)

義大利考古學家在耶路撒冷聖墓教堂地下發現一處遺址，與聖經中描述耶穌被埋葬的地點高度吻合。考古團隊在教堂下方發現廢棄採石場、耕地、岩石墓穴與一處古老花園，與「約翰福音」記載的「釘十字架處有個園子，園子裡有新墳墓」相符，更為這處傳統認定的聖地提供新的證據線索。

紐約郵報報導，經過多年搜尋，義大利考古學家在耶路撒冷發現一處古代遺址，根據發表在耶路撒冷考古學期刊「Liber Annuus」研究，該遺址與聖經中描述耶穌基督被埋葬的地點相符。羅馬大學(University of Rome)考古學家法蘭西斯卡．羅馬娜．斯塔索拉(Francesca Romana Stasolla)說，「我們發現了墓葬景觀的證據。」

研究人員一直在挖掘耶路撒冷的聖墓教堂(Church of the Holy Sepulchre)，這是一座建於四世紀的羅馬教堂，許多基督徒相信基督在此被釘十字架、埋葬，並在復活節禮拜天復活。這裡也成為世界各地宗教朝聖者的聖地，每年吸引約四百萬名遊客。

在2025年挖掘的最後階段，團隊發現了一處獨特的景觀，顯示他們或許真的找到了什麼。教堂下方是一座廢棄的採石場、耕作過的田地、岩石鑿出的墓穴與一座古老的花園。巧合的是，「約翰福音」確實描述一段話，「在耶穌釘十字架的地方有一個園子，園子裡有一座新墳墓，裡面還沒有安葬過人。」雖然墓穴中未發現任何人骨，但如此多的相似之處仍極具說服力。

「約翰福音」19:20並提到，釘十字架的地點靠近耶路撒冷，而「希伯來書」13:12則記載該地點發生在城外，與基督時期的採石場位置完全吻合。

還有一個耐人尋味的細節，採石場的部分區域深達20英尺且已填滿泥土，顯示它曾作為田園用途。橄欖樹與葡萄樹的發現更進一步佐證該地點的農業功能，而且這些植物可能正是「約翰福音」19:41中所提到的同一種植物，其年代可追溯至約在西元33年耶穌死亡的時期。

斯塔索拉說，「福音書提到加略山與墳墓之間有一片綠地，我們證實了這些耕地。」事實上，這些直接鑿入岩石的墓穴證明這確實是一處墓地，也與馬太、馬可和路加對耶穌墳墓的描述相符，是「從岩石中鑿出來的」。

雖然這並不能確鑿證明這就是耶穌的埋葬地點，但對該地點的保存行動顯示，關於此處的知識已透過世代傳承，流傳至初代信徒。斯塔索拉表示，「我們正慢慢呈現的真正寶藏，是那些透過在此表達信仰、使這處地點成為今日樣貌的人們的歷史。無論一個人是否相信聖墓的歷史真實性，世世代代的人都相信，這已是客觀的事實。」

研究人員一直在挖掘耶路撒冷的聖墓教堂(Church of the Holy Se...
研究人員一直在挖掘耶路撒冷的聖墓教堂(Church of the Holy Sepulchre)，這是一座建於四世紀的羅馬教堂，許多基督徒相信基督在此被釘十字架、埋葬，並在復活節禮拜天復活。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他們在聖墓教堂地下找到廢棄採石場、曾經耕作的土地、岩石墓穴與古老花園，整體景觀與聖經對耶穌埋葬地的描述相當接近。

  • 因為「約翰福音」提到釘十字架處附近有園子與新墳墓，而現場確實出現花園、墓穴及採石場地貌，與多卷福音書的記載相符。

  • 目前仍無法確鑿證明，但研究者認為大量地貌與文本線索相互印證，顯示此地可能長期被初代信徒視為重要的聖地。

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