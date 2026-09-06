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子女不願繼承家業 日企驚爆轉讓潮 併購案20年增10倍

編譯易起宇
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人口老化正打破日本企業過往由家族成員接班的傳統。（路透）
人口老化正打破日本企業過往由家族成員接班的傳統。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：日本中小企業因無子女接班，掀起出售與併購潮。
  • 重點二：2025年調查顯示，近三分之二子女不願繼承家業。
  • 重點三：併購可保住就業與變現資產，20年交易量增約10倍。

人口萎縮與工作態度的轉變，正打破日本企業過往由家族成員接班的傳統。不少企業主的子女無意繼承家業，因此把公司出售給私募基金或搜索基金，日益成為確保事業存續的方式。

共同社報導，全球最大神戶牛連鎖店「吉祥吉」創辦人赤木清美現年65歲，他正面臨愈來愈多日本年邁企業主所面對的一個問題：誰來繼承公司？

由於沒有繼承人願意管理其旗下50家餐廳，赤木選擇了日本繼承危機中日益常見的一個解決方案，透過出售事業，以確保其未來。他去年7月將吉祥吉的多數股權賣給精品巨擘LVMH支持的美國私募基金L Catterton。赤木的決定反映了一種更廣泛的轉變，即中小企業主在找不到繼承人時，會把企業轉讓。

子女繼承家族企業的傳統觀念正在減弱。2025年的一項調查顯示，近三分之二企業主的子女無意接手企業，通常是因為他們想追求不同的職業道路。

日本大型併購仲介商Strike估計，日本去年約發生1.3萬至1.4萬件併購交易。社長金田和也表示，隨著老邁企業主退場，中小企業併購案過去20年已增長約十倍。金田表示，日本逾95%企業都是中小企業，「如果企業繼承無法順利進行，日本經濟成長恐將停滯或甚至下滑」。他表示，日本企業主正開始更公平考慮家族繼承、員工繼承和併購。

併購之所以變得具吸引力，也因為這能保住就業、維持企業關係，並允許企業主在解除個人貸款擔保的同時把股份變現。

政府最新報告表示，雖然近年來繼承人短缺問題有所緩解，但企業主仍過度集中在老年人口，60歲以上長者占了中小企業主超過一半。

成城大學研究小企業政策和日本經濟的教授後藤康雄表示，阻礙已不再只是尋找繼承人，還有要說服年輕世代接管企業是值得的。若沒有繼承人，「地方中小企業的消失可能削弱就業、供應鏈和這個國家的產業基礎」。

精華 FAQ

  • 主因是人口萎縮、企業主高齡化，以及子女不願接班的比例升高。當家族繼承難以實現時，出售公司給私募基金或搜索基金，成為維持企業存續的常見做法。

  • 赤木清美因旗下50家餐廳沒有繼承人願意接手，於去年7月將吉祥吉多數股權出售給LVMH支持的美國私募基金L Catterton，以確保品牌與事業能持續經營。

  • 因為併購不僅能保住員工與商業關係，還能讓企業主解除個人貸款擔保並把股份變現。專家也警告，若繼承問題持續惡化，地方企業消失恐削弱就業與供應鏈。

日本 LVMH

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