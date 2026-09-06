憂收入、婚後不自由 日本35%年輕人沒有結婚打算

日本兒童家庭廳首度實施大規模調查，調查10萬名年輕人對結婚的想法。（路透）

日本 兒童家庭廳首度實施大規模調查，調查10萬名年輕人對結婚的想法，並在30日公布調查階段性數據，已知35%的未婚年輕人目前不打算結婚，主因是許多人擔憂收入與環境變化。

中央社引述共同社報導，兒童家庭廳為了掌握年輕族群的想法以及顧慮，今年5月20日到8月5日，以日本全國約10萬名15歲到39歲的男女實施線上調查，截至7月23日獲得6萬8000份的有效回答。

這份調查詢問超過6成的未婚者，為數約4萬4000人，是否有結婚意願，35.1%回答「不打算結婚」、37.5%答覆「早晚會想結婚」、10.3%覺得「2到3年內會想結婚」、9.5%回覆「想盡早結婚」。

關於結婚的障礙，最多人覺得「擔憂收入能否過著穩定的婚後生活」達40%，其次為「沒有自由時間，從事興趣的時間縮減」達34.4%。這個問題則可以複選。

調查顯示，日本在少子女化的情況下，年輕族群的價值觀發生變化，且不婚或晚婚的趨勢持續擴大。兒童家庭廳預計詳細分析調查結果，並把這些結果納入政策考量。