DVD、底片相機… 全球夯懷舊 商機估破5000億

Z世代感覺自己錯過老一輩人擁有的事物，懷舊經濟由此崛起。圖為6月在加拿大不列顛哥倫比亞省新威斯敏斯特市的懷舊遊戲博覽會。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 從DVD、底片相機到復古玩具與零食，懷舊經濟正從情感共鳴轉為消費力，全球市場規模已逾3500億美元並持續擴大。

當DVD比Netflix 等串流影音給人更真實的感覺，底片相機雖不能即時看到成品，產出的相片卻有手機拍照無法取代的質感與風格，亞馬遜 英國也說復古風產品的銷量在黑色星期五活動期間激增，懷舊經濟創造的經濟價值正不斷膨脹。

「2016懷舊潮」從情緒共鳴走向消費行動，核心商機圍繞在「實體化、低數位化、高真實感、去焦慮」，年輕人願意為能帶他們「逃離當下演算法與AI」的產品埋單。

美國網際網路公司「美國線上」（AOL）4月14日引述數據，稱全球懷舊經濟目前的規模已逾3500億美元，預估到2030年將接近5000億美元，顯示品牌將人們記憶轉化為消費需求的能力。

這些復古產品的種類繁多，包括復古硬體與低科技產品，推動了舊時代消費電子產品的二次繁榮，又如美妝與時尚及影視產品、還有懷舊UI的數位產品等。

甚至，懷舊行銷早已超出復古包裝或偶爾重啟經典產品的作法，已成為一套有系統且成效顯著的商業策略，與消費支出、文化潮流的循環及品牌長期成長連結。

例如，玩具製造商愈來愈鎖定青少年與成人，爭相將影音串流中的熱門作品或知名系列打造成高檔收藏品。據華爾街日報2月19日報導，隨著年長消費者的花費抵銷了廣泛經濟不確定性與關稅帶來的價格上揚，該策略協助停滯2年的美國玩具業於2025年重返成長。

這反映玩具商已建起能與關稅共舞的商業模式，並加碼投資那些帶動成長的產品類別，因而對今年前景更具信心。市調機構Circana數據顯示，在價格上漲與銷量增加的雙重帶動下，2025年玩具銷售額成長6%；13歲以上消費者的消費成長尤為顯著，該年齡層的銷售額達到兩位數成長。

孩之寶(Hasbro)是最早抓住這一轉變契機的企業之一，藉由「龍與地下城：盜賊榮耀」與「魔法風雲會」等角色扮演遊戲與交換卡片遊戲，成功吸引青少年與成年人目光。雖然兒童玩具仍是其重要業務，但孩之寶將大部分投資轉向年長粉絲。

業內高層說，受出生率下滑與數位娛樂競爭的影響，今年傳統兒童玩具的銷量預計僅持平或略微下滑。年齡較長的粉絲則受懷舊情懷、手作嗜好及動輒數百美元高檔收藏品的吸引，帶動了銷量成長。

千禧世代的童年經典零食也搭上90年代懷舊風，推出新口味、新包裝或重新命名的產品，如樂事洋芋片推出瑪莎拉雞肉口味。衛報去年8月底引述分析師看法，企業在守住年輕消費者的同時，還要吸引陪伴這些產品成長的千禧世代，用回憶殺刺激消費。

行銷顧問公司「種子」的公關與品牌專家桑布羅克說，千禧世代是企業的真正目標。千禧世代已有自己的可支配收入與家庭，懷舊品牌的情感吸引力非常強大；Z世代則是次要受眾，即使沒有經歷過原先的品牌，也會被復古的品牌形象、限量版產品及在IG上分享而吸引。

財星指出，復古風另一特點是外觀復古卻有數位時代的功能，如70年代風的CD隨身聽有USB接口，CD唱盤透過藍牙連線無線音箱。

但品牌重塑也有風險，可口可樂在1985年調整配方推出新可口可樂，在消費者反彈下3個月後恢復原配方。過於怪異或無關的口味，少了背景與情感共鳴就會失敗。消費者要的是故事、熟悉感或感官的滿足，為怪異而怪異的口味，很少能流行成為爆款。