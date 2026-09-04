史前文明遺跡 越南2000年歷史古螺城拚申遺 最古老防禦型都城

行走在古螺城古蹟保護區，古蹟與居民生活區域交錯、融合。古螺城獨特之處，是其與居民的關係，如今當地人仍保留流傳千年的傳統祭祀典禮，以紀念安陽王當時在此建都的過程。(中央社)

河內近郊的古螺城遺址有逾2000年歷史，是越南 最古老的防禦型都城與東山文化重要實物證據，深深融入當地居民信仰，政府現正全力籌備推動申請列入聯合國教科文組織遺產 " rel="154608">世界遺產 名錄。

越南新聞網14日報導，升龍-河內遺產保護中心近期與越南歷史科學協會合作舉辦研討會，邀請歷史文化專家學者，為古螺城遺址（Cổ Loa Citadel）提交聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄申請做準備。

位於首都河內以北約30公里的古螺城約建於西元前3世紀，是越南歷史上甌雒國（Âu Lạc，又作甌駱）的首都。938年吳權終結西漢以來中原千年的直接統治、建立越南自主政權，其都城也選在這裡。

古螺遺址群包含考古遺址、防禦工事及歷史建築古蹟，指定保護區面積逾800公頃，為越南最古老、規模最大的防禦型都城。當地導遊阮青松（Nguyễn Thanh Tùng）表示，古螺城是越南歷史建國第二個朝代的首座都城，當時第一位國王叫做安陽王（An Dương Vương）。如今雖原貌可能已不復存在，但仍有許多數百年前重建的廟宇和佛寺用以祭祀。

依據遺跡判斷，古城原至少有3層夯土城牆，結合高大土牆與相互連結的水渠護城河，兼具防禦與水利運輸功能，反映當時高超建築技術與中央集權組織能力，古城也因由內而外呈螺旋狀的城牆而得名。

遺產保護中心主任阮清光（Nguyễn Thanh Quang）表示，古螺不僅是軍事要塞、都城和古代聚落，展示人類居住、生產活動和自然環境間的相互關係，也標誌社會權威和階級分化的提升。「古螺是東山文化早期國家形成的重要實物證據，反映了冶金技術、水稻種植、水路運輸、軍事技術和社會組織等方面的融合。」

東山文化（Đông Sơn）是鐵器時代發源於越南北部紅河地區的史前文化，繁盛於公元前700年到公元前後，影響區域擴及東南亞乃至印度-馬來亞群島。

古螺城於2012年被政府評定為國家特別遺蹟，城內至今保存有安陽王廟、寶山寺，以及紀念成為政治與愛情犧牲品安陽公主的媚珠庵（Am Mị Châu）等古蹟。此外，城內保存著兩千多年來人們居住與進行宗教活動的空間，古城門、古蹟錯落在民宅之間。

在曹魯將軍廟做了20多年志工的居民阿姨說，政府正向聯合國教科文組織申請認證，到時這一區可能全會拆遷。不過她和一旁居民說：「我們覺得完全沒問題，若真的要拆遷、該搬走，阿姨們隨時準備好，不用擔心什麼賠償問題。畢竟國家有需要，我們本來就應該配合、做點犧牲。」

身著傳統服飾的安陽王廟方人員說，古螺城特色之一，是上千年來延續至今的節慶。每年農曆正月初六都會舉辦盛大的廟會祭典，紀念安陽王當時遷入古螺城禁宮。他說，這是一處歷史悠久的古蹟遺址，早已融入古螺村居民的血液裡。當地甚至流傳一句俗諺：「寧可拋棄子孫，也不能錯過正月初六的節慶」。

古螺城古蹟群中有祭祀安陽公主的媚珠庵，供奉一尊「無頭石像」。傳說駙馬之父、敵國首領南越王欺騙天真的媚珠公主無意間供出金龜神贈與讓安陽王戰無不勝的神弩。父王得知後氣憤砍下女兒頭顱，屍身最後化為玉石，象徵公主的忠誠。(中央社)

提及申請世界遺產，他說：「這對全體老百姓來說是一件非常值得高興的事，因為這意味著我們的古蹟已經被全世界所熟知了。它是歷史證明，具有特殊意義且早被列級的歷史遺跡，獨一無二。若能獲得聯合國教科文組織認證為世界級遺址，不僅能讓人感到無比歡喜，也是一定會達成的結果。」

古螺城不僅是越南史前文明的遺跡，也訴說著凝聚民族自豪的傳說。阮青松說：「我們雖然只是一個從戰爭中起步的小國，但我們非常自豪，因我們擁有3000多年的悠久歷史。不是說我們比別人優秀，但每當我們去到其他現代、進步的國家，回看我們自己，完全不必感到羞愧。我們以身為越南人感到自豪，因我們有著屬於自己的潛力。」

他說：「若古螺城能獲得聯合國教科文組織認證，對越南人來說會是非常棒的消息。之後人們來越南，不只知道下龍灣是聯合國認證的世界遺產，也能知道古螺城。古螺城代表人類文化遺產，而下龍灣則是自然遺產。這真的很棒，對我們來說會是個好消息。」

河內近郊的古螺城是越南歷史上極具代表性的古老城池與文化遺址，於西元前3世紀由安陽王所建。當地出土了距今兩千多年的東山文化青銅器與生活文物。圖為坐落當年安陽王皇宮舊址上的安陽王廟，建於公元1687 年。(中央社)