史前文明遺跡 越南2000年歷史古螺城拚申遺 最古老防禦型都城
河內近郊的古螺城遺址有逾2000年歷史，是越南最古老的防禦型都城與東山文化重要實物證據，深深融入當地居民信仰，政府現正全力籌備推動申請列入聯合國教科文組織遺產" rel="154608">世界遺產名錄。
越南新聞網14日報導，升龍-河內遺產保護中心近期與越南歷史科學協會合作舉辦研討會，邀請歷史文化專家學者，為古螺城遺址（Cổ Loa Citadel）提交聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄申請做準備。
位於首都河內以北約30公里的古螺城約建於西元前3世紀，是越南歷史上甌雒國（Âu Lạc，又作甌駱）的首都。938年吳權終結西漢以來中原千年的直接統治、建立越南自主政權，其都城也選在這裡。
古螺遺址群包含考古遺址、防禦工事及歷史建築古蹟，指定保護區面積逾800公頃，為越南最古老、規模最大的防禦型都城。當地導遊阮青松（Nguyễn Thanh Tùng）表示，古螺城是越南歷史建國第二個朝代的首座都城，當時第一位國王叫做安陽王（An Dương Vương）。如今雖原貌可能已不復存在，但仍有許多數百年前重建的廟宇和佛寺用以祭祀。
依據遺跡判斷，古城原至少有3層夯土城牆，結合高大土牆與相互連結的水渠護城河，兼具防禦與水利運輸功能，反映當時高超建築技術與中央集權組織能力，古城也因由內而外呈螺旋狀的城牆而得名。
遺產保護中心主任阮清光（Nguyễn Thanh Quang）表示，古螺不僅是軍事要塞、都城和古代聚落，展示人類居住、生產活動和自然環境間的相互關係，也標誌社會權威和階級分化的提升。「古螺是東山文化早期國家形成的重要實物證據，反映了冶金技術、水稻種植、水路運輸、軍事技術和社會組織等方面的融合。」
東山文化（Đông Sơn）是鐵器時代發源於越南北部紅河地區的史前文化，繁盛於公元前700年到公元前後，影響區域擴及東南亞乃至印度-馬來亞群島。
古螺城於2012年被政府評定為國家特別遺蹟，城內至今保存有安陽王廟、寶山寺，以及紀念成為政治與愛情犧牲品安陽公主的媚珠庵（Am Mị Châu）等古蹟。此外，城內保存著兩千多年來人們居住與進行宗教活動的空間，古城門、古蹟錯落在民宅之間。
在曹魯將軍廟做了20多年志工的居民阿姨說，政府正向聯合國教科文組織申請認證，到時這一區可能全會拆遷。不過她和一旁居民說：「我們覺得完全沒問題，若真的要拆遷、該搬走，阿姨們隨時準備好，不用擔心什麼賠償問題。畢竟國家有需要，我們本來就應該配合、做點犧牲。」
身著傳統服飾的安陽王廟方人員說，古螺城特色之一，是上千年來延續至今的節慶。每年農曆正月初六都會舉辦盛大的廟會祭典，紀念安陽王當時遷入古螺城禁宮。他說，這是一處歷史悠久的古蹟遺址，早已融入古螺村居民的血液裡。當地甚至流傳一句俗諺：「寧可拋棄子孫，也不能錯過正月初六的節慶」。
提及申請世界遺產，他說：「這對全體老百姓來說是一件非常值得高興的事，因為這意味著我們的古蹟已經被全世界所熟知了。它是歷史證明，具有特殊意義且早被列級的歷史遺跡，獨一無二。若能獲得聯合國教科文組織認證為世界級遺址，不僅能讓人感到無比歡喜，也是一定會達成的結果。」
古螺城不僅是越南史前文明的遺跡，也訴說著凝聚民族自豪的傳說。阮青松說：「我們雖然只是一個從戰爭中起步的小國，但我們非常自豪，因我們擁有3000多年的悠久歷史。不是說我們比別人優秀，但每當我們去到其他現代、進步的國家，回看我們自己，完全不必感到羞愧。我們以身為越南人感到自豪，因我們有著屬於自己的潛力。」
他說：「若古螺城能獲得聯合國教科文組織認證，對越南人來說會是非常棒的消息。之後人們來越南，不只知道下龍灣是聯合國認證的世界遺產，也能知道古螺城。古螺城代表人類文化遺產，而下龍灣則是自然遺產。這真的很棒，對我們來說會是個好消息。」
因為它不僅是越南最古老、規模最大的防禦型都城，也是東山文化早期國家形成的重要實物證據，反映冶金、水稻、運輸與軍事組織的發展。 當局正與專家研討並整理申請資料，準備將古螺城遺址提交聯合國教科文組織，爭取列入世界遺產名錄，讓這處古蹟獲得國際認可。 古螺城仍保有廟會祭典、安陽王廟、寶山寺等古蹟，遺址與民宅相連，居民對遷拆態度配合，顯示古城已深深融入地方信仰與日常生活。
精華 FAQ
因為它不僅是越南最古老、規模最大的防禦型都城，也是東山文化早期國家形成的重要實物證據，反映冶金、水稻、運輸與軍事組織的發展。
當局正與專家研討並整理申請資料，準備將古螺城遺址提交聯合國教科文組織，爭取列入世界遺產名錄，讓這處古蹟獲得國際認可。
古螺城仍保有廟會祭典、安陽王廟、寶山寺等古蹟，遺址與民宅相連，居民對遷拆態度配合，顯示古城已深深融入地方信仰與日常生活。
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