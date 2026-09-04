義國古城「小瑞士」 火槍手遊行370年、千年本篤會修道院吸睛

義大利南部古城「卡瓦德蒂雷尼」（Cava de' Tirreni）每年舉行的城堡山慶典，有獨特火槍手遊行。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 義大利南部古城卡瓦德蒂雷尼以370年火槍手遊行慶典與千年本篤會修道院聞名，並因重現古道計畫再度成為觀光焦點。

義大利 南部古城「卡瓦德蒂雷尼」（Cava de' Tirreni）因自然人文景致優美，素有「義大利小瑞士 」美譽。源自中世紀的獨特火槍手遊行慶典，及有千年歷史的本篤會修道院，是該城最吸睛亮點。

義大利古城「卡瓦德蒂雷尼」（Cava de' Tirreni）山區的本篤會聖三一修道院（Abbazia della Santissima Trinità），沿著山壁興建，景緻特殊。(中央社)

南義坎佩尼亞（Campania）大區政府與義大利考古俱樂部（Archeoclub Italia）今年盛大推出「卡拉布里亞皇家大道」計畫，盼藉由重現這條見證古羅馬到18世紀波旁王朝重要歷史的古道，帶動沿途城鎮觀光。

古城卡瓦德蒂雷尼（簡稱卡瓦）最知名活動是「城堡山慶典」（Festa di Montecastello），在每年6月基督聖體聖血節（Corpus Domini）之後的星期四至星期日舉行。

這項傳統起源於1656年，當時一場黑死病奪走數千居民生命，一名神父帶領信徒到城堡山舉行聖體祝禱儀式，隨後奇蹟發生，瘟疫戛然而止。自1657年起，卡瓦居民開始舉辦這項延續近4個世紀的謝恩儀式。

義大利南部古城「卡瓦德蒂雷尼」（Cava de' Tirreni）的城堡山慶典是為了紀念17世紀時一場嚴重瘟疫消弭的神蹟，迄今近400年來，每年都會舉行慶典重現當時的祈福儀式。(中央社)

卡瓦市長喬達諾（Raffaele Giordano）表示，今年是慶典第370週年，「卡瓦民眾始終記得17世紀那場瘟疫消除的神蹟，各種慶祝活動是為了緬懷這段歷史。」

喬達諾表示，遊行的樂隊、旗隊都是卡瓦民間團體，「這是一項非常重要的民間運動，甚至在2011年，卡瓦也因此被封為義大利民俗之都，尤其傳統火槍手（Trombonieri）表演難得一見。」

慶典開始時，各火槍手隊伍會高舉旗幟，依序奏樂遊行入場，場面十分盛大。隨後當地的主教逐一為各隊火槍手的旗幟、裝備及隊員灑聖水祈福，象徵將世俗歷史競技轉化為對上帝的虔誠奉獻。

一位資深火槍手解釋，這身服裝是專門紀念1656年神蹟，因此保留了17世紀特色，「這些服裝是由專業戲劇裁縫師製作，色彩鮮豔但沒有刺繡裝飾，不像15世紀服裝那麼華麗。」

除了城堡山慶典，卡瓦德蒂雷尼另一參觀亮點是山區有座千年歷史的本篤會聖三一修道院（Abbazia della Santissima Trinità），內有嵌在岩壁的鬼斧神工迴廊，附設的博物館藏豐富古籍及珍貴的羊皮紙文獻。

修道院也是卡瓦這座城市的發源地，義大利考古俱樂部卡瓦分會主席蘭迪（Paolo Landi）表示，卡瓦的誕生與發展可說完全圍繞修道院展開，在古代修道院是當地最大地主，修道院壯大吸引農民、工人移居此地，並帶動商業發展，在15世紀興建了該城著名的拱廊（Portici）商店街，之後又出現貴族名流居住的多個華麗宮殿。

卡瓦德蒂雷尼市長喬達諾（Raffaele Giordano）表示，該城非常重視這項城堡山慶典這項傳統，今年已是第370週年。(中央社)