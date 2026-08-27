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貧困村莊人人領700美元 全球最大規模「無條件發現金」實驗曝

編譯季晶晶／即時報導
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非營利組織GiveDirectly在馬拉威南部一處村莊推動、號稱全球最大規模的「...
非營利組織GiveDirectly在馬拉威南部一處村莊推動、號稱全球最大規模的「無條件發現金」實驗之一；示意圖（歐新社）

彭博資訊報導，在馬拉威南部一處村莊，19歲的佛特驕傲展示他的「電影院」，這是間土坯房，裡面擺了幾張矮凳，一台電視和音響。他播放盜版的奈及利亞電影，有當地語言配音。他向每位觀眾收取大約12美分的「電影票」。

佛特的小本生意，其實是非營利組織GiveDirectly在當地推動、號稱全球最大規模的「無條件發現金」實驗之一。這項計畫耗資約1.98億美元，參與人數上看23萬名成年人，每人可領取大約700美元，相當於當地人一整年的人均經濟產出，完全不限用途。

這筆錢正迅速改變當地經濟。裁縫姆瓦喬買了一台價值約500美元的電動縫紉機，訂單隨即暴增。 他說：「它速度快，衣服也做得更漂亮，我還沒仔細算過，但鐵定賺了不少錢。」

這場實驗也帶動其他村民創業。一家商店的老闆買下全村第一台冰箱，開始販售冰水，另有一名婦女炸薯條、炒高麗菜，做起餐飲生意。還有人蓋民宿，接待過路旅客。

許多村民紛紛粉刷房屋，把屋頂上的茅草換成鐵皮。這不全是為了改善外觀。鐵皮屋頂能防雨水滲入，糧食就不致於受潮。接上電力後，居民能在家開理髮店或經營其他小生意。

GiveDirectly總裁兼執行長阿拉迪斯（Nick Allardice）說：「資本往往比技術更稀缺。全村不必人人都去捕魚，我們還需要麵包師傅、計程車司機和技工。」相較之下，鄰近未收到現金補助的村莊，村民在收割季後找不到工作，生活困頓。

牛津大學經濟學教授艾格（Dennis Egger）的研究顯示，每發放1美元，30個月內可創造2.5美元的經濟活動，物價只小幅上漲。現金補助也有助降低兒童死亡率，因為孕婦有錢搭車前往診所，也能在生產前幾周停止工作。

無條件發現金實驗的大部分經費來自澳洲設計軟體公司Canva共同創辦人兼執行長、億萬富豪人柏金斯（Melanie Perkins）。她說：「我們希望選擇一個和平但極端貧窮的國家。這是我花過最值得的錢。」

GiveDirectly表示，在馬拉威計畫中，每1美元捐款有83美分直接交到受助者手中，比率高於許多傳統援助機構。馬拉威過去20年其實獲得大約200億美元援助，政府預算及糧食供應長期依賴外援，貧窮率卻始終未見明顯改善。

精華 FAQ

  • 這項由GiveDirectly推動的計畫耗資約1.98億美元，參與人數上看23萬名成年人，每人可領約700美元，且不限制用途，被稱為全球最大規模之一。

  • 村民開始買電動縫紉機、冰箱與鐵皮屋頂，也有人開理髮店、餐飲攤位和民宿，甚至有人經營「電影院」，顯示現金直接刺激了在地創業與消費。

  • 牛津大學研究指出，每發放1美元，30個月內可創造2.5美元經濟活動，物價僅小幅上漲，且有助降低兒童死亡率，顯示現金援助具明顯效益。

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