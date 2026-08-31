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首爾美容周AI技術吸睛 即時分析膚況炒賣點

中央社
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2026首爾美容周「Beautiful Life in Seoul」日前在東大門...
2026首爾美容周「Beautiful Life in Seoul」日前在東大門設計廣場（DDP）舉行，為歷屆規模最大，共152家企業參與展出。(中央社)

AI摘要

文章摘要整理：

首爾美容周匯集152家企業，展現K-Beauty結合AI、醫美與健康保養的最新趨勢，並透過論壇協助中小品牌拓展國際市場。

南韓首爾美容周（Seoul Beauty Week）日前在東大門設計廣場（DDP）登場，共152家企業參與，規模為歷屆最大，展現K-Beauty從外在保養延伸至醫美、健康飲食及AI技術的全方位發展趨勢。

韓國化妝品出口去年達114億美元，超越美國躍升全球第2大出口國，中小企業占出口比重從2023年的63.6%進一步提升至去年的72.5%。首爾市政府表示，首爾美容周正是為了協助這些中小及新興品牌接洽國內外買家、拓展海外市場而設立的產業平台。

今年活動最大亮點之一，是K-Beauty不再只著重外在，更結合內在保養的Inner Beauty概念，將醫美、健康飲食與傳統美妝整合於同一平台。此外，AI科技也成為本屆焦點，多家企業展示以人工智慧輔助的美妝解決方案。

其中，Lululab品牌的AI智慧機台（Kiosk）備受矚目，這套系統標榜能在拍攝臉部的同時即時分析膚況，並號稱能針對皮膚彈力、黑色素沉澱、膚質等9項指標提供精準數據，並依據個人膚況推薦適合產品。Lululab表示，目標是透過累積全球皮膚數據，長期將服務擴展至健康照護，超越傳統化妝品的範圍。

活動同期首度舉辦「首爾美容論壇」，以「K-Beauty 2.0、邁向全球標準」為主題，邀請歐萊雅韓國首席數位行銷長等國內外專家，探討AI美妝科技、全球法規認證及平台流通策略等議題。

參觀者在首爾美容周展場體驗Lululab的AI智慧機台，系統可在拍攝臉部的同時即...
參觀者在首爾美容周展場體驗Lululab的AI智慧機台，系統可在拍攝臉部的同時即時分析膚況，針對皺紋、黑色素沉澱等九項指標提供數據，並推薦適合的保養產品。(中央社)

精華 FAQ

  • 今年首爾美容周規模創歷屆最大，共有152家企業參與，重點不只在傳統美妝，也加入醫美、健康飲食與AI技術，呈現K-Beauty全方位升級的趨勢。

  • Lululab的AI智慧機台可在拍攝臉部時即時分析膚況，並針對皮膚彈力、黑色素沉澱、膚質等9項指標提供數據，再依個人狀況推薦合適產品。

  • 首爾市政府表示，首爾美容周是為協助中小及新興品牌接洽國內外買家、拓展海外市場而設立的平台，同時也透過論壇討論AI美妝科技與全球法規策略。

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